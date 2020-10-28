***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.10.2020 12:00
***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerğı Komiteler ve Görevi
YILMAZ ULAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Diğer 04.03.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı - - Bağımsız Üye Değil - -
TEVFİK MEFTUN ULAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Diğer 04.03.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı - 11.03 A-C Bağımsız Üye Değil - -
TEVFİK MUTLU ULAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Diğer 04.03.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı - 12.55 A-C Bağımsız Üye Değil - -
BİLAL TAYFUN YEŞİLYURT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektronik Mühendisi 04.03.2019 İcrada Görevli Değil - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/735161 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye,Denetimden Sorumlu Komite-Başkan,Riskin Erken Saptanması Komitesi-Başkan
EKREM YADİGAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 04.03.2019 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/735781 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan,Denetimden Sorumlu Komite-Üye,Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884619
BIST
12:181.134
En Yüksek
|Değişim
|: -1,63%
|| -18,77
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.153
En Düşük
1.133
12:188,2833
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,0985
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1900
|
8,2833
En Düşük
8,1715
12:189,7307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0718
|Açılış
|: 9,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6650
|
9,7342
En Düşük
9,6415
12:18505,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 4,11
|Açılış
|: 505,78
|
|Önceki Kapanış
|: 501,67
|
505,95
En Düşük
501,19
BIST En Aktif Hisseler12:18
|DYOBY
|12,43
|17.236.021
|% 10,00
|
|KARTN
|1.648,00
|5.057.712
|% 10,00
|
|CASA
|33,00
|14.831.982
|% 10,00
|
|KENT
|332,20
|288.017
|% 10,00
|
|VANGD
|7,37
|360.238
|% 10,00
|
|ATSYH
|6,75
|364.986
|% -10,00
|
|UZERB
|41,08
|84.584
|% -9,99
|
|KAPLM
|21,64
|189.740
|% -9,98
|
|MMCAS
|5,41
|250.710
|% -9,98
|
|EMNIS
|19,70
|46.728
|% -9,96
|
|SKBNK
|2,03
|1.139.580.043
|% 7,98
|
|TSKB
|2,32
|995.844.363
|% 9,95
|
|ALBRK
|1,81
|574.858.735
|% 5,85
|
|ASELS
|17,63
|556.235.092
|% 1,56
|
|GARAN
|6,81
|453.400.569
|% -1,30
|
|SKBNK
|2,03
|1.139.580.043
|% 7,98
|
|TSKB
|2,32
|995.844.363
|% 9,95
|
|ALBRK
|1,81
|574.858.735
|% 5,85
|
|YKBNK
|2,14
|187.452.303
|% -0,93
|
|KRDMD
|3,22
|265.536.630
|% -1,83
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2795
|8,2833
|% 1,20
|
|Euro
|9,7237
|9,7307
|% 0,74
|
|Sterlin
|10,7054
|10,7591
|% 0,63
|
|Frank
|9,0317
|9,0861
|% 0,75
|
|Riyal
|2,1975
|2,2086
|% 1,08
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.903
|-5,19
|
|Altın Gr.
|506
|506
|4,06
|
|Cumhuriyet
|3.319
|3.369
|1,00
|
|Tam
|3.328
|3.411
|24,72
|
|Yarım
|1.609
|1.650
|11,96
|
|Çeyrek
|807
|825
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|24,33
|24,37
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,06
|
|B. Petrol
|40,41
|40,41
|-1,20
|
Seans Raporu
12:18
daha fazla
-
12:30XU100
BIST de işlemler sonlandı ( Günsonu XU100
-
12:29RAYSG
Yüzde -6.97 oranında düşüşle 21.10 lira fiyatla işlem gören hissede 169, 284 adet işlem
-
12:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TSKB, ASELS, SAHOL
-
12:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 84 kaybederek (% -1.52 ) 1, 024
-
12:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GLYHO, MRSHL, CASA, IZMDC, VANGD, IDEAS, SNKRN, DYOBY, KONTR, EUYO