***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.12.2020 11:27
***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
YILMAZ ULAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Diğer 04.03.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı - - Bağımsız Üye Değil - -
TEVFİK MEFTUN ULAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Diğer 04.03.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı - 11.03 A-C Bağımsız Üye Değil - -
TEVFİK MUTLU ULAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Diğer 04.03.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı - 11.13 A-C Bağımsız Üye Değil - -
BİLAL TAYFUN YEŞİLYURT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektronik Mühendisi 04.03.2019 İcrada Görevli Değil - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/735161 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye,Denetimden Sorumlu Komite-Başkan,Riskin Erken Saptanması Komitesi-Başkan
EKREM YADİGAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 04.03.2019 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/735781 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan,Denetimden Sorumlu Komite-Üye,Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893171
BIST
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler12:55
|INTEM
|22,66
|2.459.380
|% 10,00
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|UZERB
|51,10
|467.310
|% 9,99
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|OZKGY
|6,06
|355.114.054
|% 9,98
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|OZKGY
|6,06
|355.114.054
|% 9,98
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|YAPRK
|49,60
|596.093
|% 9,98
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|ISKUR
|333.000,00
|333.000
|% -10,00
|
|BERA
|17,95
|68.323.587
|% -8,70
|
|DAGHL
|11,60
|99.621
|% -7,94
|
|TKURU
|220,00
|47.960
|% -7,17
|
|KRVGD
|14,76
|316.741.512
|% -6,64
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|GARAN
|9,73
|1.059.345.693
|% 0,72
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|PETKM
|4,94
|781.135.777
|% 1,86
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|HALKB
|5,58
|754.110.594
|% 4,30
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|ODAS
|3,96
|701.526.576
|% -1,25
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|KRDMD
|5,35
|656.724.514
|% -1,47
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|ODAS
|3,96
|701.526.576
|% -1,25
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|PETKM
|4,94
|781.135.777
|% 1,86
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|IHLAS
|1,32
|186.800.571
|% -5,04
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|HALKB
|5,58
|754.110.594
|% 4,30
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|DOHOL
|3,20
|399.962.047
|% 1,27
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|12:55
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,8309
|7,8327
|% -0,23
|
|Euro
|9,5245
|9,5323
|% -0,11
|
|Sterlin
|10,4146
|10,4668
|% -0,19
|
|Frank
|8,8123
|8,8654
|% -0,06
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|Riyal
|2,0827
|2,0932
|% -0,20
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|12:55
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.846
|1.846
|17,73
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|Altın Gr.
|465
|465
|3,13
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|Cumhuriyet
|3.085
|3.131
|14,00
|
|Tam
|3.070
|3.147
|12,67
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|Yarım
|1.484
|1.522
|6,13
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|Çeyrek
|744
|761
|3,07
|
|Gümüş.Ons
|24,26
|24,29
|0,42
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|Gümüş Gr.
|6,11
|6,11
|0,09
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|B. Petrol
|50,24
|50,24
|-0,05
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