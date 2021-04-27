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***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

27.04.2021 11:38



***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Aşağı Öveçler Mahallesi 1330 Sokak 1042. Cadde No:3/4 Çankaya Ankara 0 312 4740490-0 531 6634606 0 312 4740491




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931255


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BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler12:20
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
LUKSK 57,75 5.316.189 % 10,00  
INTEM 38,32 1.649.437 % 9,99  
SEKUR 27,52 1.006.847 % 9,99  
SUMAS 72,10 362.951 % 9,99  
MERIT 203,70 291.495 % 9,99  
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12:20 Alış Satış %  
Dolar 8,2324 8,2345 % -0,44  
Euro 9,9392 9,9468 % -0,61  
Sterlin 11,3974 11,4546 % -0,58  
Frank 8,9631 9,0171 % -0,53  
Riyal 2,1922 2,2032 % -0,31  
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12:20 Alış Satış %  
Altın Ons 1.779 1.779 -2,15  
Altın Gr. 472 472 -1,28  
Cumhuriyet 3.122 3.169 -3,00  
Tam 3.107 3.186 -2,69  
Yarım 1.502 1.541 -1,30  
Çeyrek 753 771 -0,65  
Gümüş.Ons 26,20 26,23 -0,01  
Gümüş Gr. 6,96 6,97 -0,01  
B. Petrol 65,65 65,65 0,62  
Seans Raporu 12:20
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