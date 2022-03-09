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***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

09.03.2022 11:40
***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi


***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
CÜNEYT ULAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Diğer 08.03.2022 İcrada Görevli Genel Md.Yrd. - 11.26 A-C Bağımsız Üye Değil - -
TEVFİK MEFTUN ULAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Diğer 08.03.2022 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı-Genel Müdür - 9.02 A-C Bağımsız Üye Değil - -
TEVFİK MUTLU ULAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Diğer 08.03.2022 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı-Genel Müdür Yrd - 8.49 A-C Bağımsız Üye Değil - -
EKREM YADİGAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 08.03.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/997471 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan,Denetimden Sorumlu Komite-Üye,Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye
ASLAN YEŞİLYURT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 08.03.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/997471 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye,Denetimden Sorumlu Komite-Başkan,Riskin Erken Saptanması Komitesi-Başkan

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
CÜNEYT ULAŞ Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Müdür Yardımcısı Diğer Genel Müdür Yrd.
TEVFİK MEFTUN ULAŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı-Genel Müdür Diğer Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı-Genel Müdür
TEVFİK MUTLU ULAŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı-Genel Müdür Yardımcısı Diğer Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı-Genel Müdür Yardımcısı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008651


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