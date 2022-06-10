***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.06.2022 14:08
***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
CÜNEYT ULAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Diğer 08.03.2022 İcrada Görevli Genel Md.Yrd. - 11.26 A-C Bağımsız Üye Değil - -
TEVFİK MEFTUN ULAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Diğer 08.03.2022 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı-Genel Müdür - 8.01 A-C Bağımsız Üye Değil - -
TEVFİK MUTLU ULAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Diğer 08.03.2022 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı-Genel Müdür Yrd - 8.49 A-C Bağımsız Üye Değil - -
EKREM YADİGAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 08.03.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/997471 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan,Denetimden Sorumlu Komite-Üye,Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye
ASLAN YEŞİLYURT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 08.03.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/997471 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye,Denetimden Sorumlu Komite-Başkan,Riskin Erken Saptanması Komitesi-Başkan
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036687
BIST
15:522.565
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -6,38
|Açılış
|: 2.553
|
|Önceki Kapanış
|: 2.572
|
2.598
En Düşük
2.541
15:5217,0799
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0377
|Açılış
|: 17,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2450
|
17,4307
En Düşük
16,8510
15:5218,0256
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -0,2309
|Açılış
|: 17,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4210
En Düşük
17,9163
15:521.012,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -7,57
|Açılış
|: 1.012,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,79
|
1.035,67
En Düşük
997,36
BIST En Aktif Hisseler15:52
|MAVI
|47,30
|87.289.123
|% 10,00
|
|AVHOL
|6,61
|21.700.852
|% 9,98
|
|SILVR
|18,95
|11.445.610
|% 9,98
|
|EUREN
|21,60
|310.346.873
|% 9,92
|
|UFUK
|50,45
|2.328.407
|% 9,91
|
|OYYAT
|62,00
|98.781.048
|% -9,95
|
|TSGYO
|6,08
|97.587.431
|% -9,93
|
|DARDL
|3,60
|158.246.265
|% -7,22
|
|MAGEN
|12,61
|94.649.986
|% -5,97
|
|DOCO
|1.563,10
|26.632.627
|% -4,69
|
|THYAO
|47,64
|4.201.582.073
|% -1,45
|
|SISE
|22,58
|1.462.881.074
|% -1,66
|
|AKBNK
|8,60
|1.423.819.509
|% 2,75
|
|YKBNK
|4,80
|1.278.944.731
|% 3,23
|
|GARAN
|15,41
|1.200.381.051
|% 0,72
|
|YKBNK
|4,80
|1.278.944.731
|% 3,23
|
|EKGYO
|2,64
|601.239.208
|% -1,49
|
|DOHOL
|4,15
|751.321.140
|% -0,24
|
|AKBNK
|8,60
|1.423.819.509
|% 2,75
|
|TSKB
|2,43
|322.505.772
|% 1,67
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0200
|17,0799
|% -0,22
|
|Euro
|17,9346
|18,0256
|% -1,26
|
|Sterlin
|21,0956
|21,2014
|% -1,34
|
|Frank
|17,2434
|17,3473
|% -1,12
|
|Riyal
|4,5298
|4,5525
|% -0,68
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|-6,10
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|-19,42
|
|Cumhuriyet
|6.647
|6.748
|-146,00
|
|Tam
|6.616
|6.786
|-142,77
|
|Yarım
|3.198
|3.283
|-69,06
|
|Çeyrek
|1.604
|1.641
|-34,54
|
|Gümüş.Ons
|21,68
|21,72
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,73
|-0,24
|
|B. Petrol
|124
|124
|0,74
|
Seans Raporu
15:52
daha fazla
-
16:06HEKTS
Yüzde -3.50 oranında düşüşle 30.90 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 486, 824 adet işlem
-
16:04MAGEN
Yüzde -5.97 oranında düşüşle 12.61 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 220, 273 adet işlem
-
16:03XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 71 kaybederek (% -0.16 ) 2, 304
-
16:03
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUREN, SILVR, UFUK, BRKO, MAVI, AVHOL
-
16:03
TBORG, YGGYO, BALAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında