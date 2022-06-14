***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviCÜNEYT ULAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Diğer 08.03.2022 İcrada Görevli Genel Md.Yrd. - 11.26 A-C Bağımsız Üye Değil - -TEVFİK MEFTUN ULAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Diğer 08.03.2022 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı-Genel Müdür - 7.38 A-C Bağımsız Üye Değil - -TEVFİK MUTLU ULAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Diğer 08.03.2022 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı-Genel Müdür Yrd - 8.49 A-C Bağımsız Üye Değil - -EKREM YADİGAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 08.03.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/997471 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan,Denetimden Sorumlu Komite-Üye,Riskin Erken Saptanması Komitesi-ÜyeASLAN YEŞİLYURT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 08.03.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/997471 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye,Denetimden Sorumlu Komite-Başkan,Riskin Erken Saptanması Komitesi-Başkanhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037172BIST