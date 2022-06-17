***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.06.2022 11:36
***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
CÜNEYT ULAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Diğer 08.03.2022 İcrada Görevli Genel Md.Yrd. - 11.26 A-C Bağımsız Üye Değil - -
TEVFİK MEFTUN ULAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Diğer 08.03.2022 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı-Genel Müdür - 7.25 A-C Bağımsız Üye Değil - -
TEVFİK MUTLU ULAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Diğer 08.03.2022 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı-Genel Müdür Yrd - 8.49 A-C Bağımsız Üye Değil - -
EKREM YADİGAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 08.03.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/997471 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan,Denetimden Sorumlu Komite-Üye,Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye
ASLAN YEŞİLYURT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 08.03.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/997471 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye,Denetimden Sorumlu Komite-Başkan,Riskin Erken Saptanması Komitesi-Başkan
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037878
BIST
15:322.515
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 29,55
|Açılış
|: 2.492
|
|Önceki Kapanış
|: 2.485
|
2.518
En Düşük
2.486
15:3217,3106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0123
|Açılış
|: 17,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3100
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17,3273
En Düşük
17,2421
15:3218,1570
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,1182
|Açılış
|: 18,1400
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|Önceki Kapanış
|: 18,0800
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18,2939
En Düşük
18,1090
15:321.029,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -3,31
|Açılış
|: 1.029,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,93
|
1.035,08
En Düşük
1.023,71
BIST En Aktif Hisseler15:30
|ORMA
|28,60
|98.936
|% 10,00
|
|IMASM
|48,74
|5.000.752
|% 9,97
|
|LIDFA
|10,57
|5.264.066
|% 9,65
|
|TSGYO
|5,34
|71.670.642
|% 9,20
|
|EMKEL
|2,66
|13.880.906
|% 8,57
|
|BRKO
|1,44
|1.733.739
|% -10,00
|
|DOBUR
|48,00
|1.159.902
|% -6,71
|
|TDGYO
|6,35
|3.823.356
|% -4,80
|
|BAYRK
|5,98
|6.164.571
|% -4,01
|
|DOAS
|77,00
|107.324.583
|% -3,57
|
|THYAO
|47,94
|2.746.187.104
|% 1,27
|
|EREGL
|28,82
|2.221.006.623
|% -1,30
|
|SISE
|21,68
|1.286.563.065
|% 2,94
|
|SASA
|45,68
|1.279.744.555
|% 0,53
|
|KOZAL
|192,00
|970.222.915
|% 6,90
|
|PRDGS
|2,80
|464.092.985
|% 1,45
|
|ODAS
|2,95
|395.105.455
|% -2,32
|
|YKBNK
|4,74
|544.878.995
|% 1,94
|
|AKBNK
|8,68
|786.188.063
|% 2,48
|
|EKGYO
|2,57
|218.820.784
|% 0,78
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2946
|17,3072
|% 0,05
|
|Euro
|18,1502
|18,1683
|% -0,58
|
|Sterlin
|21,1751
|21,2812
|% -0,62
|
|Frank
|17,8781
|17,9858
|% 0,29
|
|Riyal
|4,6005
|4,6236
|% 0,06
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-7,53
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.029
|-4,40
|
|Cumhuriyet
|6.827
|6.930
|66,00
|
|Tam
|6.812
|6.917
|-49,00
|
|Yarım
|3.344
|3.383
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.675
|1.691
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|21,87
|21,90
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,15
|12,16
|-0,06
|
|B. Petrol
|120
|120
|-0,17
|
Seans Raporu
15:30
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15:45KOZAA
Yüzde 8.46 oranında artışla 28.96 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 886, 637 adet işlem
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15:44GWIND
Yüzde 5.13 oranında artışla 7.58 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 073, 606 adet işlem
-
15:43IPEKE
Yüzde 6.59 oranında artışla 18.75 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 536, 346 adet işlem
-
15:41ZRGYO
Yüzde 6.01 oranında artışla 3.35 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 642, 738 adet işlem
-
15:40PEGYO
Yüzde 4.64 oranında artışla 1.58 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 311, 498 adet işlem