***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi16/02/2021Karar Sayısı2021/002Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıSERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNİN (II-14.1) İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca a)Düzenlenen 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait finansal tablolar, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotları ,faaliyet raporu ,kurumsal yönetim uyum raporu(URF) ve kurumsal yönetim bilgi formu(KYBF) tarafımızca incelenmiştir. b)Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların, faaliyet raporunun, kurumsal yönetim uyum raporu(URF) ve kurumsal yönetim bilgi formu(KYBF) önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir. c) Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını, kurumsal yönetim uyum raporunun(URF) ve kurumsal yönetim bilgi formunun(KYBF) şirketin kurumsal yönetim ilkeleri ile ilgili bilgilerini dürüstçe yansıttığını bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiEkrem YADİGAR Bilal Tayfun YEŞİLYURTYönetim Kurulu Başkan Yrd. Yönetim Kurulu Başkan Yrd.Tevfik Meftun ULAŞ Tevfik Mutlu ULAŞhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910110BIST