***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
27.03.2023 16:53
***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Açıklamalar
Şirketimizin 23.03.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyelerinin seçimleri yapılmıştır. 27.03.2023 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı ile yönetim kurulu komitelerine atamalar yapılmıştır.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği , Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.5. maddesine göre Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Berkay Ulaş'ın, Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine Yönetim Kurulu Üyesi Ali Taşdemir'in atanmalarına, Denetimden sorumlu Komite başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Dursun'un, Denetimden sorumlu Komite üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Remzi Erim'in atanmalarına, Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Can Ulaş'ın, Riskin erken saptanması Komitesi üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Dursun'un atanmalarına,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128165
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