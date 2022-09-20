***ULAS* *YEOTK* *PAGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
20.09.2022 13:40
***ULAS******YEOTK******PAGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )
İlgili Şirketler [PAGYO, ULAS, YEOTK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
-
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
PANORA GMYO 38 21/09/2022
ULASLAR TURIZM YAT. 74 21/09/2022
YEO TEKNOLOJI ENERJI 30 21/09/2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064228
BIST
16:513.237
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 37,67
|Açılış
|: 3.221
|
|Önceki Kapanış
|: 3.200
|
3.280
En Düşük
3.150
16:5118,3140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0201
|Açılış
|: 18,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4800
|
18,3293
En Düşük
18,2793
16:5118,3031
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0275
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,4350
En Düşük
18,2400
16:51979,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -4,57
|Açılış
|: 979,57
|
|Önceki Kapanış
|: 984,14
|
988,10
En Düşük
977,43
BIST En Aktif Hisseler16:51
|HDFGS
|2,75
|85.242.491
|% 10,00
|
|HKTM
|37,44
|74.864.797
|% 9,99
|
|ULUFA
|6,54
|48.683.084
|% 9,92
|
|BIOEN
|12,88
|234.186.801
|% 9,90
|
|PINSU
|8,83
|95.296.286
|% 9,83
|
|TSKB
|3,97
|15.655.782
|% -9,98
|
|ROYAL
|4,88
|1.298.717
|% -9,96
|
|ISGYO
|13,85
|4.409.577
|% -9,95
|
|SKBNK
|3,46
|16.536.055
|% -9,90
|
|VAKBN
|8,45
|6.568.823.612
|% -9,72
|
|VAKBN
|8,45
|6.568.823.612
|% -9,72
|
|ISCTR
|8,18
|4.129.021.772
|% 3,68
|
|THYAO
|70,80
|3.988.884.176
|% 2,98
|
|GARAN
|19,68
|3.985.975.690
|% 0,36
|
|HALKB
|8,38
|3.925.556.541
|% -6,37
|
|VAKBN
|8,45
|6.568.823.612
|% -9,72
|
|EKGYO
|3,87
|2.153.046.014
|% -1,78
|
|ISCTR
|8,18
|4.129.021.772
|% 3,68
|
|HALKB
|8,38
|3.925.556.541
|% -6,37
|
|YKBNK
|7,06
|3.030.089.657
|% 4,75
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3043
|18,3140
|% 0,11
|
|Euro
|18,2890
|18,3031
|% -0,15
|
|Sterlin
|20,8042
|20,9085
|% -0,08
|
|Frank
|18,8557
|18,9693
|% -0,05
|
|Riyal
|4,8535
|4,8779
|% 0,22
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.664
|-12,23
|
|Altın Gr.
|979
|980
|-4,57
|
|Cumhuriyet
|6.651
|6.751
|9,00
|
|Tam
|6.671
|6.770
|-19,00
|
|Yarım
|3.250
|3.297
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.650
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,12
|19,15
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|11,26
|11,27
|-0,22
|
|B. Petrol
|91,08
|91,08
|-0,92
|
Seans Raporu
16:51
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17:06HDFGS
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.75 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 788, 053 adet işlem
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17:05XU100
Endeks 3, 239 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 25 üstünde . İşlem hacmi 60, 135.00 milyon TL de
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17:05ETYAT
Yüzde 5.43 oranında artışla 6.80 lira fiyatla işlem gören hissede 656, 532 adet işlem
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17:04PARSN
Yüzde 4.38 oranında artışla 50.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 046, 874 adet işlem
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17:03SISE
Yüzde 4.47 oranında artışla 26.64 lira fiyatla işlem gören hissede 64, 953, 093 adet işlem