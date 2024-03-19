***ULDAG*** ULUDAĞ İÇECEK TÜRK A.Ş.( İhraç Belgesi
19.03.2024 12:20
***ULDAG*** ULUDAĞ İÇECEK TÜRK A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Şirketimizin 08.08.2023 tarihli 2023/19 sayılı Yönetim Kurulu kararında 2.000.000.000 TL (İki Milyar Türk Lirası) nominal tutarı aşmayacak şekilde, vadesi en fazla 5 (beş) yıl (5 yıl dahil) olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara borçlanma aracı ihraç edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz 29.02.2024 tarihinde onaylanmıştır. İhraç tavanı son geçerlilik tarihi 28.02.2025'tir. Söz konusu ihraç tavanına ilişkin Onaylı İhraç Belgesi ve Eki ekte yer almaktadır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260143
BIST
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13:588.890
En Düşük
|Değişim
|: 1,97%
|| 171,81
|Açılış
|: 8.702
|
|Önceki Kapanış
|: 8.718
|
8.695
En Yüksek
8.899
13:5832,3436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0633
|Açılış
|: 33,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2600
|
32,5143
En Düşük
32,2510
13:5835,1175
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0652
|Açılış
|: 36,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 36,1500
|
35,5201
En Düşük
35,0472
13:582.239,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -3,66
|Açılış
|: 2.239,76
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,53
|
2.254,55
En Düşük
2.232,38
BIST En Aktif Hisseler13:58
|AKENR
|7,26
|10.818.409
|% 10,00
|
|VKFYO
|24,42
|25.506.343
|% 10,00
|
|PKART
|84,15
|18.092.948
|% 10,00
|
|AKMGY
|322,00
|55.326.747
|% 9,99
|
|ERSU
|25,76
|4.629.098
|% 9,99
|
|PEKGY
|21,50
|421.136.893
|% -9,97
|
|BEGYO
|5,85
|225.134.686
|% -9,86
|
|KERVN
|2,16
|11.775.491
|% -9,24
|
|BJKAS
|66,95
|240.647.741
|% -8,54
|
|ARTMS
|54,50
|1.206.441.928
|% -7,71
|
|THYAO
|277,00
|6.590.484.159
|% 3,17
|
|TUPRS
|169,90
|2.476.217.579
|% 2,85
|
|YKBNK
|23,20
|2.302.685.457
|% 5,26
|
|EREGL
|44,36
|2.014.567.780
|% 0,64
|
|MOGAN
|19,93
|1.857.773.302
|% -2,50
|
|ZOREN
|5,30
|1.261.098.563
|% 1,34
|
|ISCTR
|10,72
|1.668.569.205
|% 3,78
|
|YKBNK
|23,20
|2.302.685.457
|% 5,26
|
|MOGAN
|19,93
|1.857.773.302
|% -2,50
|
|EKGYO
|10,69
|983.591.246
|% 1,42
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3400
|32,3436
|% 0,20
|
|Euro
|35,0968
|35,1175
|% -0,19
|
|Sterlin
|42,0792
|42,2902
|% -0,32
|
|Frank
|37,3158
|37,5029
|% -0,12
|
|Riyal
|8,8488
|8,8931
|% 0,06
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,95
|24,98
|% 0,66
|
|Platin
|902,08
|904,71
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.002,08
|1.007,01
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,68
|86,68
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.154,60
|2.154,99
|% 0,66
|