***ULDAG*** ULUDAĞ İÇECEK TÜRK A.Ş.( İhraç Belgesi









***ULDAG*** ULUDAĞ İÇECEK TÜRK A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 08.08.2023 tarihli 2023/19 sayılı Yönetim Kurulu kararında 2.000.000.000 TL (İki Milyar Türk Lirası) nominal tutarı aşmayacak şekilde, vadesi en fazla 5 (beş) yıl (5 yıl dahil) olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara borçlanma aracı ihraç edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz 29.02.2024 tarihinde onaylanmıştır. İhraç tavanı son geçerlilik tarihi 28.02.2025'tir. Söz konusu ihraç tavanına ilişkin Onaylı İhraç Belgesi ve Eki ekte yer almaktadır. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260143BIST