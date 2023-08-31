***ULKER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu









***ULKER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )İlgili Şirketler [ULKER]İlgili Fonlar []TürkçeÖzsermaye Hallerine İlişkin Borsa DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarÜlker Bisküvi Sanayi A.Ş.'nin, Ülker Çikolata San. A.Ş. ve Biskot Bisküvi Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi devralması suretiyle gerçekleşen birleşme işlemine ilişkin pay dağıtımına 31.08.2023 tarihinde başlanacağına ilişkin açıklaması 31.08.2023 tarihinde saat 16:03:35'de KAP'ta yayımlandığından (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190543), 01.09.2023 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.'nin paylarının sayısı 369.275.855 fiili dolaşımdaki pay oranı ise %39 olarak dikkate alınacaktır.21.08.2020 tarih ve 05.PRO.01 kodlu Özsermaye Hallerinde Payların Teorik / Referans Fiyatlarının Belirlenmesi konulu düzenlemenin 9.2. maddesi gereğince, Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. paylarının 31.08.2023 tarihli kapanış fiyatı, 01.09.2023 tarihinde teorik fiyat olarak alınacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190585BIST