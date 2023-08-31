***ULKER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu
31.08.2023 17:53
***ULKER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )
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Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.'nin, Ülker Çikolata San. A.Ş. ve Biskot Bisküvi Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi devralması suretiyle gerçekleşen birleşme işlemine ilişkin pay dağıtımına 31.08.2023 tarihinde başlanacağına ilişkin açıklaması 31.08.2023 tarihinde saat 16:03:35'de KAP'ta yayımlandığından (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190543), 01.09.2023 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.'nin paylarının sayısı 369.275.855 fiili dolaşımdaki pay oranı ise %39 olarak dikkate alınacaktır.
21.08.2020 tarih ve 05.PRO.01 kodlu Özsermaye Hallerinde Payların Teorik / Referans Fiyatlarının Belirlenmesi konulu düzenlemenin 9.2. maddesi gereğince, Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. paylarının 31.08.2023 tarihli kapanış fiyatı, 01.09.2023 tarihinde teorik fiyat olarak alınacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190585
BIST
'
18:057.918
En Düşük
|Değişim
|: 0,14%
|| 10,80
|Açılış
|: 7.964
|
|Önceki Kapanış
|: 7.907
|
7.881
En Yüksek
8.006
18:0526,6663
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0236
|Açılış
|: 26,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7000
|
26,7650
En Düşük
26,5701
18:0529,0172
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,1345
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1000
|
29,4213
En Düşük
28,8778
18:051.666,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,37
|Açılış
|: 1.666,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.666,60
|
1.674,58
En Düşük
1.660,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OZGYO
|6,38
|31.203.601
|% 10,00
|
|ZEDUR
|79,20
|59.597.633
|% 10,00
|
|KRTEK
|29,04
|58.812.897
|% 10,00
|
|DIRIT
|8,47
|2.842.168
|% 10,00
|
|QNBFB
|113,30
|4.544.968
|% 10,00
|
|YONGA
|37,50
|4.192.076
|% -9,99
|
|KTLEV
|50,25
|448.640.107
|% -9,95
|
|UZERB
|173,70
|2.619.560
|% -9,95
|
|ISBIR
|96,00
|4.795.035
|% -8,05
|
|BRMEN
|4,28
|1.168.024
|% -7,76
|
|ASTOR
|144,00
|11.776.351.593
|% 5,73
|
|KOZAL
|28,46
|8.486.226.984
|% 6,67
|
|ISCTR
|21,06
|8.012.459.979
|% -4,96
|
|TUPRS
|141,10
|6.897.501.962
|% -0,77
|
|THYAO
|245,00
|6.120.742.001
|% -1,17
|
|ISCTR
|21,06
|8.012.459.979
|% -4,96
|
|EKGYO
|8,59
|3.008.882.183
|% 0,47
|
|KOZAL
|28,46
|8.486.226.984
|% 6,67
|
|YKBNK
|15,90
|3.941.684.602
|% -2,69
|
|PETKM
|20,44
|4.991.473.156
|% 2,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,6618
|26,6734
|% -0,06
|
|Euro
|28,9306
|28,9816
|% -0,58
|
|Sterlin
|33,6616
|33,8304
|% -0,52
|
|Frank
|30,0532
|30,2342
|% -0,65
|
|Riyal
|7,0841
|7,1196
|% -0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.942
|-0,51
|
|Altın Gr.
|1.665
|1.665
|-1,84
|
|Cumhuriyet
|11.205
|11.374
|-104,00
|
|Tam
|10.948
|11.075
|-83,00
|
|Yarım
|5.491
|5.559
|-41,00
|
|Çeyrek
|2.737
|2.779
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|24,45
|24,49
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|20,93
|20,96
|-0,17
|
|B. Petrol
|85,62
|85,62
|0,38
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ICUGS
Yüzde 4.88 oranında artışla 9.45 lira fiyatla işlem gören hissede 454, 816 adet işlem
-
17:58OSTIM
Yüzde 9.99 oranında artışla 11.56 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 704, 228 adet işlem
-
17:57IPEKE
Yüzde 9.96 oranında artışla 48.78 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 410, 106 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -23, 04 kaybederek (% -0.27 ) 8, 462
-
17:56XU100
Endeks 7, 926 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 24 üstünde . İşlem hacmi 133, 280.00 milyon TL de