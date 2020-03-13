***ULKER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 15:26
***ULKER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ULKER]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULKER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828732
BIST
17:1595.837
En Yüksek
|Değişim
|: 2,35%
|| 2.197,26
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
98.856
En Düşük
91.644
17:156,3079
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0094
|Açılış
|: 6,3040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
17:157,0101
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -0,0628
|Açılış
|: 6,9980
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
17:15319,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,13
|Açılış
|: 319,23
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,46
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|CLEBI
|68,20
|4.140.738
|% 10,00
|
|CELHA
|5,72
|587.740
|% 10,00
|
|QNBFB
|37,56
|1.658.905
|% 9,95
|
|PEKGY
|1,99
|5.397.475
|% 9,94
|
|DITAS
|7,86
|517.002
|% 9,93
|
|AKGRT
|5,26
|8.819.577
|% -12,04
|
|YBTAS
|3.953,60
|106.747
|% -10,00
|
|KSTUR
|22,02
|9.514
|% -9,98
|
|YONGA
|9,48
|20.268
|% -9,97
|
|SELEC
|7,35
|82.361.620
|% -9,93
|
|ASELS
|25,38
|1.201.400.764
|% 4,19
|
|THYAO
|8,98
|1.060.190.535
|% 5,90
|
|GARAN
|9,10
|597.471.943
|% 4,12
|
|KRDMD
|2,03
|385.541.859
|% 1,50
|
|EREGL
|8,12
|368.840.785
|% -0,37
|
|ODAS
|1,34
|312.710.215
|% 1,52
|
|IHLGM
|0,93
|172.704.038
|% 3,33
|
|KRDMD
|2,03
|385.541.859
|% 1,50
|
|YKBNK
|2,21
|325.695.436
|% 3,76
|
|EKGYO
|1,19
|168.811.141
|% 3,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8596
|7,8990
|% -0,65
|
|Frank
|6,6076
|6,6474
|% -0,83
|
|Riyal
|1,6755
|1,6840
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.575
|1.575
|-1,81
|
|Altın Gr.
|318
|318
|-1,91
|
|Cumhuriyet
|2.130
|2.162
|10,00
|
|Tam
|2.109
|2.163
|-4,56
|
|Yarım
|1.019
|1.046
|-2,21
|
|Çeyrek
|511
|523
|-1,11
|
|Gümüş.Ons
|15,36
|15,38
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|3,10
|3,11
|-0,11
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|B. Petrol
|34,30
|34,30
|1,08
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