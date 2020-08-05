***ULKER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.08.2020 14:17
***ULKER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ULKER]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULKER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865342
BIST
17:071.090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,90
|Açılış
|: 1.095
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.101
En Düşük
1.066
17:077,0416
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 0,1427
|Açılış
|: 7,1470
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0650
|
7,0550
En Düşük
6,8794
17:078,4003
En Yüksek
|Değişim
|: 2,87%
|| 0,2347
|Açılış
|: 8,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2450
|
8,4003
En Düşük
8,1274
17:07462,71
En Yüksek
|Değişim
|: 3,53%
|| 15,77
|Açılış
|: 462,71
|
|Önceki Kapanış
|: 446,94
|
463,63
En Düşük
445,98
BIST En Aktif Hisseler
|TRKCM
|3,96
|419.768.317
|% 10,00
|
|KLGYO
|7,92
|30.244.010
|% 10,00
|
|DOBUR
|30,58
|5.460.235
|% 10,00
|
|AVISA
|13,99
|8.560.391
|% 9,98
|
|LUKSK
|21,86
|3.596.093
|% 9,96
|
|BFREN
|858,80
|417.377
|% -10,00
|
|KENT
|1.755,50
|472.230
|% -10,00
|
|PKENT
|773,30
|7.241.955
|% -10,00
|
|KRGYO
|6,58
|17.418.417
|% -9,99
|
|QNBFB
|72,10
|998.801
|% -9,99
|
|SISE
|6,25
|2.446.471.088
|% 8,70
|
|EKGYO
|2,11
|1.395.937.670
|% -0,94
|
|GARAN
|6,79
|1.279.826.606
|% 0,44
|
|KRDMD
|2,86
|852.868.331
|% 2,88
|
|GUSGR
|5,69
|786.103.040
|% -1,04
|
|EKGYO
|2,11
|1.395.937.670
|% -0,94
|
|SISE
|6,25
|2.446.471.088
|% 8,70
|
|KRDMD
|2,86
|852.868.331
|% 2,88
|
|GARAN
|6,79
|1.279.826.606
|% 0,44
|
|TSKB
|1,12
|195.752.102
|% 1,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,2242
|9,2705
|% 2,83
|
|Frank
|7,7388
|7,7854
|% 3,09
|
|Riyal
|1,8704
|1,8797
|% 2,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.045
|2.046
|26,25
|
|Altın Gr.
|463
|463
|15,77
|
|Cumhuriyet
|3.033
|3.083
|99,50
|
|Tam
|3.124
|3.173
|102,20
|
|Yarım
|1.516
|1.549
|52,20
|
|Çeyrek
|761
|776
|25,10
|
|Gümüş.Ons
|26,94
|26,98
|0,96
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,11
|0,35
|
|B. Petrol
|46,06
|46,06
|1,63
|