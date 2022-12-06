***ULKER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.12.2022 15:00
***ULKER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ULKER]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULKER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084788
BIST
16:034.990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 32,16
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
5.033
En Düşük
4.910
16:0318,6417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0036
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
16:0319,6083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0595
|Açılış
|: 19,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5215
16:031.066,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 7,85
|Açılış
|: 1.066,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.067,23
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler16:00
|BARMA
|122,10
|32.357.111
|% 10,00
|
|KSTUR
|348,00
|792.210
|% 9,99
|
|BALAT
|15,97
|3.469.658
|% 9,99
|
|RALYH
|33,72
|89.662.196
|% 9,98
|
|VKING
|12,89
|820.691
|% 9,98
|
|ALFAS
|199,30
|400.613.605
|% -9,98
|
|EUREN
|75,40
|1.163.353.319
|% -9,97
|
|YESIL
|4,00
|11.451.824
|% -9,91
|
|PEKGY
|3,34
|329.946.739
|% -9,73
|
|ROYAL
|6,88
|1.367.385
|% -8,75
|
|KRDMD
|17,02
|10.757.116.104
|% 4,87
|
|THYAO
|134,50
|7.314.763.989
|% -2,96
|
|EREGL
|42,42
|5.538.280.064
|% -0,05
|
|SISE
|40,24
|4.109.728.965
|% 4,14
|
|AKBNK
|16,22
|3.529.126.480
|% -0,37
|
|KRDMD
|17,02
|10.757.116.104
|% 4,87
|
|EKGYO
|7,38
|2.672.503.910
|% 1,51
|
|ADESE
|1,86
|451.710.822
|% 0,54
|
|AKBNK
|16,22
|3.529.126.480
|% -0,37
|
|ISCTR
|10,24
|1.996.933.208
|% 0,89
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6378
|18,6397
|% 0,01
|
|Euro
|19,5975
|19,6071
|% 0,30
|
|Sterlin
|22,7123
|22,8262
|% 0,38
|
|Frank
|19,7733
|19,8924
|% 0,49
|
|Riyal
|4,9463
|4,9711
|% 0,07
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|7,20
|
|Cumhuriyet
|7.140
|7.248
|-39,00
|
|Tam
|7.172
|7.220
|52,00
|
|Yarım
|3.473
|3.530
|25,00
|
|Çeyrek
|1.742
|1.764
|12,00
|
|Gümüş Gr.
|13,49
|13,51
|0,19
|
Seans Raporu
16:00
daha fazla
-
16:15DAGI
Yüzde 9.87 oranında artışla 6.57 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 790, 679 adet işlem
-
16:14DAGHL
Yüzde 4.15 oranında artışla 12.79 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 673, 507 adet işlem
-
16:13YGGYO
Yüzde 5.32 oranında artışla 36.44 lira fiyatla işlem gören hissede 141, 409 adet işlem
-
16:11XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 37, 81 artarak (% 0.87 ) 4, 373
-
16:11
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VKING, KONTR, KRDMA, DAGI, RALYH, BARMA, KSTUR, OZSUB, BALAT, DIRIT