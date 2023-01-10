***ULKER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.01.2023 16:17
***ULKER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ULKER]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULKER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099434
BIST
16:365.129
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -42,21
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
5.047
16:3618,7739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0033
|Açılış
|: 18,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
16:3620,1344
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0145
|Açılış
|: 20,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
16:361.130,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,18
|Açılış
|: 1.130,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.133,56
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler16:36
|EUHOL
|2,33
|89.835.778
|% 12,02
|
|SDTTR
|51,50
|4.130.918
|% 10,00
|
|ACSEL
|77,55
|47.899.042
|% 10,00
|
|ULUFA
|7,15
|31.990.659
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|27.209.972
|% 10,00
|
|POLTK
|1.930,60
|51.824.608
|% -10,00
|
|GOZDE
|23,40
|528.615.195
|% -10,00
|
|VKING
|33,30
|881.318
|% -10,00
|
|BFREN
|4.637,50
|182.746.567
|% -9,90
|
|UMPAS
|4,46
|778.674
|% -9,90
|
|ASELS
|59,45
|5.613.715.530
|% 0,59
|
|THYAO
|136,00
|5.228.666.989
|% -1,73
|
|EREGL
|39,48
|5.179.117.955
|% -0,85
|
|KRDMD
|18,87
|4.076.955.515
|% 0,43
|
|KOZAL
|588,50
|3.411.988.690
|% -0,79
|
|EKGYO
|8,73
|3.355.833.478
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,85
|2.656.804.232
|% -2,67
|
|KRDMD
|18,87
|4.076.955.515
|% 0,43
|
|SKBNK
|2,84
|449.122.282
|% 0,00
|
|AKBNK
|17,73
|2.487.468.568
|% -0,45
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7713
|18,7739
|% 0,02
|
|Euro
|20,1267
|20,1344
|% -0,07
|
|Sterlin
|22,6964
|22,8102
|% -0,40
|
|Frank
|20,2246
|20,3464
|% -0,32
|
|Riyal
|4,9853
|5,0103
|% 0,10
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.871
|-0,10
|
|Altın Gr.
|1.130
|1.130
|1,20
|
|Cumhuriyet
|7.624
|7.739
|-21,00
|
|Tam
|7.654
|7.707
|-1,00
|
|Yarım
|3.718
|3.770
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.859
|1.885
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,49
|23,52
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|14,17
|14,19
|-0,08
|
|B. Petrol
|79,91
|79,91
|0,26
|