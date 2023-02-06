***ULKER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.02.2023 11:13
***ULKER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ULKER]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULKER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109814
BIST
15:454.792
En Yüksek
|Değişim
|: -4,11%
|| -205,55
|Açılış
|: 4.879
|
|Önceki Kapanış
|: 4.998
|
4.992
En Düşük
4.748
15:4518,8315
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0118
|Açılış
|: 19,1375
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
|
18,8704
En Düşük
18,7937
15:4520,2957
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0158
|Açılış
|: 20,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6850
|
20,3604
En Düşük
20,2537
15:451.133,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 5,43
|Açılış
|: 1.133,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.128,47
|
1.139,25
En Düşük
1.126,91
BIST En Aktif Hisseler15:45
|OYAKC
|22,66
|277.742.823
|% 10,00
|
|KONYA
|2.695,00
|91.757.897
|% 10,00
|
|CMENT
|63,80
|883.654
|% 10,00
|
|BOBET
|13,76
|49.586.565
|% 9,99
|
|NIBAS
|14,31
|26.844.839
|% 9,99
|
|GUBRF
|185,50
|481.478.249
|% -10,00
|
|SDTTR
|90,90
|77.960.935
|% -10,00
|
|VKING
|40,44
|3.801.856
|% -9,97
|
|BJKAS
|6,38
|34.608.481
|% -9,89
|
|TURSG
|9,29
|50.462.449
|% -9,37
|
|THYAO
|136,30
|1.765.889.686
|% -4,48
|
|EREGL
|38,76
|1.137.186.145
|% -1,27
|
|SISE
|40,56
|1.095.266.070
|% -5,76
|
|TUPRS
|564,50
|1.026.183.926
|% -5,76
|
|KOZAL
|503,10
|730.549.862
|% -6,40
|
|EKGYO
|6,94
|388.150.038
|% -4,54
|
|YKBNK
|8,70
|409.833.608
|% -3,55
|
|AKBNK
|15,79
|724.483.750
|% -4,36
|
|ALBRK
|3,13
|115.334.057
|% -4,28
|
|KRDMD
|16,78
|515.596.031
|% 2,63
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8261
|18,8315
|% 0,06
|
|Euro
|20,2871
|20,2957
|% -0,08
|
|Sterlin
|22,6695
|22,7832
|% 0,26
|
|Frank
|20,2831
|20,4053
|% 0,23
|
|Riyal
|5,0035
|5,0286
|% 0,05
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.873
|7,70
|
|Altın Gr.
|1.134
|1.135
|6,10
|
|Cumhuriyet
|7.742
|7.781
|1,00
|
|Tam
|7.748
|7.799
|-62,00
|
|Yarım
|3.785
|3.816
|-31,00
|
|Çeyrek
|1.893
|1.908
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|22,43
|22,47
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|13,61
|13,63
|0,10
|
|B. Petrol
|80,80
|80,80
|0,86
|