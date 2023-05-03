***ULKER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.05.2023 12:10
***ULKER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ULKER]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULKER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146214
BIST
14:264.427
En Yüksek
|Değişim
|: -1,76%
|| -79,38
|Açılış
|: 4.517
|
|Önceki Kapanış
|: 4.506
|
4.535
En Düşük
4.311
14:2619,4775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0151
|Açılış
|: 20,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0600
|
19,4962
En Düşük
19,4480
14:2621,5377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1291
|Açılış
|: 22,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8700
|
21,5620
En Düşük
21,3838
14:261.262,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,70
|Açılış
|: 1.262,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,90
|
1.265,27
En Düşük
1.260,75
BIST En Aktif Hisseler14:26
|INTEM
|77,00
|10.074.326
|% 10,00
|
|AVHOL
|19,61
|57.230.151
|% 9,98
|
|GRTRK
|28,30
|22.758.322
|% 9,95
|
|OYLUM
|3,82
|84.571.957
|% 7,30
|
|MRSHL
|528,80
|27.503.798
|% 6,70
|
|BFREN
|3.177,00
|18.210.153
|% -10,00
|
|KOPOL
|40,50
|85.223.252
|% -10,00
|
|INVEO
|17,64
|46.924.234
|% -10,00
|
|MAGEN
|30,06
|22.839.556
|% -10,00
|
|KTSKR
|37,08
|29.517.970
|% -10,00
|
|EUPWR
|78,25
|4.548.034.518
|% -0,89
|
|THYAO
|126,60
|2.319.946.960
|% 0,24
|
|EREGL
|31,30
|1.484.695.364
|% -2,92
|
|KOZAL
|16,42
|1.444.444.028
|% -7,80
|
|TUPRS
|65,95
|1.265.110.013
|% 0,92
|
|EKGYO
|5,56
|499.121.308
|% -3,30
|
|KOZAL
|16,42
|1.444.444.028
|% -7,80
|
|YKBNK
|9,26
|579.640.062
|% -0,96
|
|EUPWR
|78,25
|4.548.034.518
|% -0,89
|
|ISCTR
|10,68
|510.266.923
|% -0,28
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4733
|19,4775
|% 0,08
|
|Euro
|21,5211
|21,5377
|% 0,60
|
|Sterlin
|24,2852
|24,4070
|% 0,39
|
|Frank
|21,8138
|21,9452
|% 0,54
|
|Riyal
|5,1780
|5,2040
|% 0,09
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.015
|2.015
|-1,75
|
|Altın Gr.
|1.262
|1.263
|0,70
|
|Cumhuriyet
|9.036
|9.172
|79,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.436
|4.529
|-82,00
|
|Çeyrek
|2.225
|2.271
|-27,00
|
|Gümüş.Ons
|25,27
|25,29
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|15,81
|15,83
|-0,06
|
|B. Petrol
|73,15
|73,15
|-2,17
|