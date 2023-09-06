***ULKER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.09.2023 15:12
***ULKER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ULKER]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULKER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192126
BIST
'
16:438.252
En Düşük
|Değişim
|: 0,20%
|| 16,21
|Açılış
|: 8.292
|
|Önceki Kapanış
|: 8.236
|
8.128
En Yüksek
8.299
16:4326,8170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0472
|Açılış
|: 26,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7950
|
26,8406
En Düşük
26,4038
16:4328,8144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0932
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7800
|
28,9526
En Düşük
28,4686
16:431.658,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,76
|Açılış
|: 1.658,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,18
|
1.662,44
En Düşük
1.634,64
BIST En Aktif Hisseler16:41
|MIATK
|426,90
|532.897.382
|% 10,00
|
|POLTK
|6.215,00
|79.173.012
|% 10,00
|
|EGEEN
|7.909,00
|729.299.479
|% 10,00
|
|ONCSM
|247,60
|201.693.445
|% 10,00
|
|GRNYO
|11,00
|81.079.549
|% 10,00
|
|ISKPL
|12,24
|40.296.753
|% -10,00
|
|KENT
|387,00
|2.678.872
|% -10,00
|
|BRSAN
|727,20
|393.508.204
|% -9,99
|
|BALAT
|20,52
|2.532.077
|% -9,92
|
|EMNIS
|57,10
|1.126.268
|% -8,05
|
|ASELS
|40,76
|7.785.471.632
|% 5,87
|
|EREGL
|46,80
|7.362.476.181
|% 1,74
|
|IZENR
|73,95
|7.104.373.938
|% 2,99
|
|EKGYO
|9,31
|6.080.454.495
|% -1,38
|
|ISCTR
|24,58
|5.918.876.662
|% 4,24
|
|EKGYO
|9,31
|6.080.454.495
|% -1,38
|
|YKBNK
|17,10
|4.960.672.764
|% -0,23
|
|ISCTR
|24,58
|5.918.876.662
|% 4,24
|
|HALKB
|14,89
|2.968.372.060
|% 1,36
|
|ASELS
|40,76
|7.785.471.632
|% 5,87
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8115
|26,8170
|% 0,18
|
|Euro
|28,8064
|28,8144
|% 0,32
|
|Sterlin
|33,5176
|33,6857
|% -0,02
|
|Frank
|29,9603
|30,1408
|% -0,02
|
|Riyal
|7,1279
|7,1636
|% 0,21
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|-0,86
|
|Altın Gr.
|1.657
|1.657
|-0,28
|
|Cumhuriyet
|11.261
|11.431
|-14,00
|
|Tam
|11.015
|11.103
|-41,00
|
|Yarım
|5.524
|5.573
|-29,00
|
|Çeyrek
|2.754
|2.786
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,22
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|19,89
|19,92
|-0,35
|
|B. Petrol
|89,83
|89,83
|-0,21
|
Seans Raporu
16:41
daha fazla
-
16:56ISGSY
Yüzde 9.97 oranında artışla 31.56 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 284, 893 adet işlem
-
16:55XU100
Endeks 8, 238 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 03 üstünde . İşlem hacmi 133, 204.00 milyon TL de
-
16:55EGPRO
Yüzde 6.03 oranında artışla 142.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 280, 716 adet işlem
-
16:52ALCAR
Yüzde -3.79 oranında düşüşle 791.60 lira fiyatla işlem gören hissede 469, 217 adet işlem
-
16:51ISSEN
Yüzde -3.35 oranında düşüşle 14.14 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 887, 363 adet işlem