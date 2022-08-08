***ULKER*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
08.08.2022 09:11
***ULKER*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ULKER
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Brandes Investment Partners, L.P. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052772
BIST
10:432.775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 24,10
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.779
En Düşük
2.759
10:4317,9632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0510
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0050
|
17,9902
En Düşük
17,8708
10:4318,3450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1037
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3520
En Düşük
18,1988
10:431.026,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,72
|Açılış
|: 1.026,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.027,32
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler10:41
|NETAS
|22,24
|34.027.316
|% 9,99
|
|SAFKR
|9,71
|16.513.872
|% 9,97
|
|OBASE
|15,36
|9.885.327
|% 9,95
|
|EDATA
|16,25
|20.204.758
|% 9,95
|
|AVTUR
|2,45
|2.389.311
|% 9,87
|
|ASUZU
|267,30
|10.401.445
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,05
|147.035.192
|% -9,80
|
|BRKO
|1,82
|308.308
|% -7,61
|
|KZBGY
|41,00
|6.299.531
|% -7,57
|
|KRPLS
|6,91
|88.601.640
|% -7,12
|
|THYAO
|57,90
|1.259.502.302
|% -0,52
|
|EREGL
|28,26
|646.582.390
|% 2,47
|
|SASA
|51,50
|514.074.397
|% 3,41
|
|SISE
|23,68
|441.952.408
|% 1,20
|
|YKBNK
|5,19
|349.138.812
|% -0,95
|
|SKBNK
|2,36
|251.319.983
|% 6,79
|
|EKGYO
|3,45
|255.497.042
|% -1,43
|
|TSKB
|3,24
|226.189.827
|% 1,89
|
|YKBNK
|5,19
|349.138.812
|% -0,95
|
|DOHOL
|4,15
|208.886.254
|% 0,73
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9551
|17,9651
|% 0,30
|
|Euro
|18,3371
|18,3493
|% 0,59
|
|Sterlin
|21,6762
|21,7850
|% 0,55
|
|Frank
|18,6563
|18,7687
|% 0,59
|
|Riyal
|4,7654
|4,7893
|% 0,27
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|3,07
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|3,42
|
|Cumhuriyet
|6.846
|6.950
|-3,00
|
|Tam
|6.869
|6.945
|-45,00
|
|Yarım
|3.347
|3.395
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.679
|1.697
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|20,08
|20,12
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,59
|0,12
|
|B. Petrol
|95,73
|95,73
|0,81
|
Seans Raporu
10:41
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10:56GSRAY
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10:54XU030
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10:54
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10:54XU100
Endeks 2, 774 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 87 üstünde . İşlem hacmi 10, 032.00 milyon TL de