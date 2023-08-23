***ULKER*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.08.2023 16:53
***ULKER*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ULKER
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ali Ülker tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188684
BIST
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17:157.704
En Düşük
|Değişim
|: -0,87%
|| -67,69
|Açılış
|: 7.820
|
|Önceki Kapanış
|: 7.771
|
7.685
En Yüksek
7.832
17:1527,2402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0550
|Açılış
|: 27,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3100
|
27,2837
En Düşük
27,1377
17:1529,5827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0989
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,9182
En Düşük
29,4189
17:151.676,84
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 19,02
|Açılış
|: 1.676,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,82
|
1.679,04
En Düşük
1.655,72
BIST En Aktif Hisseler17:15
|TETMT
|1.422,40
|18.148.402
|% 10,00
|
|KENT
|532,50
|10.653.195
|% 10,00
|
|BYDNR
|27,94
|2.235.926
|% 10,00
|
|SAFKR
|29,48
|76.097.116
|% 10,00
|
|EYGYO
|30,80
|112.912.181
|% 10,00
|
|INGRM
|775,00
|112.858.409
|% -10,00
|
|MIPAZ
|34,98
|34.977.099
|% -9,98
|
|YGYO
|2,72
|130.407.191
|% -8,72
|
|ONCSM
|184,90
|120.505.957
|% -7,55
|
|BRLSM
|30,60
|722.633.969
|% -7,55
|
|THYAO
|243,30
|8.961.966.502
|% -4,55
|
|TUPRS
|131,70
|8.688.355.647
|% -5,25
|
|EREGL
|45,34
|7.875.767.333
|% 1,70
|
|ASTOR
|125,40
|7.184.131.273
|% -2,18
|
|TCELL
|58,95
|6.084.561.716
|% 0,34
|
|EKGYO
|9,14
|6.012.000.013
|% 2,70
|
|YKBNK
|15,61
|5.090.537.947
|% 0,97
|
|ISCTR
|17,01
|3.790.026.620
|% 4,29
|
|KATMR
|2,07
|455.617.735
|% 3,50
|
|SKBNK
|3,97
|832.959.170
|% 0,51
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1904
|27,2402
|% 0,20
|
|Euro
|29,5593
|29,5827
|% 0,34
|
|Sterlin
|34,3798
|34,5523
|% -0,34
|
|Frank
|30,8371
|31,0229
|% 0,32
|
|Riyal
|7,2323
|7,2686
|% 0,14
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.918
|19,83
|
|Altın Gr.
|1.677
|1.677
|19,07
|
|Cumhuriyet
|11.501
|11.675
|84,00
|
|Tam
|11.259
|11.360
|41,00
|
|Yarım
|5.647
|5.697
|11,00
|
|Çeyrek
|2.815
|2.849
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,21
|0,79
|
|Gümüş Gr.
|21,11
|21,13
|0,67
|
|B. Petrol
|82,96
|82,96
|-1,07
|
Seans Raporu
17:15
daha fazla
-
17:30XU100
Endeks 7, 704 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 87 altında . İşlem hacmi 149, 385.00 milyon TL de
-
17:29MNDRS
Yüzde -5.18 oranında düşüşle 10.44 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 996, 225 adet işlem
-
17:28VKFYO
Yüzde -4.66 oranında düşüşle 27.84 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 512, 676 adet işlem
-
17:27EKIZ
Yüzde -6.75 oranında düşüşle 34.00 lira fiyatla işlem gören hissede 86, 343 adet işlem
-
17:26GENIL
Yüzde -4.70 oranında düşüşle 67.90 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 311, 923 adet işlem