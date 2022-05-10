***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
10.05.2022 16:35
***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
10.05.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Denetimden Sorumlu Komite tarafından da önerildiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemi finansal raporlarını denetlemek üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (Deloitte Touche Tohmatsu Limited'in üye şirketidir) bağımsız denetim kuruluşu ve denetçi olarak seçilmesine Olağan Genel Kurulda karar verilmiştir..
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028416
BIST
16:482.487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 21,16
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
16:4815,2583
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,1733
|Açılış
|: 15,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,2694
En Düşük
15,0772
16:4816,1106
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,1695
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,1765
En Düşük
15,9282
16:48910,12
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 10,85
|Açılış
|: 910,12
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
914,72
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler16:48
|PKENT
|229,40
|69.956.419
|% 9,97
|
|IMASM
|24,12
|17.048.378
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|1.417.971
|% 9,94
|
|IHAAS
|22,58
|4.040.290
|% 9,93
|
|LIDFA
|7,66
|26.098.392
|% 9,90
|
|GEDZA
|24,68
|61.859.027
|% -9,99
|
|SELVA
|15,82
|10.881.391
|% -9,96
|
|GMTAS
|3,01
|27.401.441
|% -8,79
|
|AKSGY
|2,17
|30.584.157
|% -6,06
|
|KARSN
|5,14
|686.868.468
|% -5,86
|
|SISE
|19,94
|2.780.915.881
|% 3,53
|
|KRDMD
|16,68
|2.326.950.575
|% 2,14
|
|THYAO
|42,40
|2.084.326.403
|% 0,24
|
|EREGL
|34,36
|1.849.287.311
|% 2,51
|
|ASELS
|24,12
|1.718.661.866
|% 1,60
|
|EKGYO
|2,78
|1.374.733.928
|% 3,73
|
|HLGYO
|2,30
|507.297.108
|% 9,52
|
|YKBNK
|4,87
|776.746.075
|% 0,21
|
|SISE
|19,94
|2.780.915.881
|% 3,53
|
|KRDMD
|16,68
|2.326.950.575
|% 2,14
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2454
|15,2583
|% 1,15
|
|Euro
|16,0830
|16,1106
|% 1,06
|
|Sterlin
|18,7451
|18,8391
|% 1,09
|
|Frank
|15,3124
|15,4046
|% 1,29
|
|Riyal
|4,0549
|4,0752
|% 1,13
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|1,81
|
|Altın Gr.
|914
|914
|14,47
|
|Cumhuriyet
|6.171
|6.264
|48,00
|
|Tam
|6.136
|6.292
|40,00
|
|Yarım
|2.966
|3.044
|19,35
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|9,67
|
|Gümüş.Ons
|21,81
|21,84
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,77
|10,78
|0,20
|
|B. Petrol
|106
|106
|0,22
|