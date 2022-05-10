Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

10.05.2022 16:35
***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
10.05.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Denetimden Sorumlu Komite tarafından da önerildiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemi finansal raporlarını denetlemek üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (Deloitte Touche Tohmatsu Limited'in üye şirketidir) bağımsız denetim kuruluşu ve denetçi olarak seçilmesine  Olağan Genel Kurulda karar verilmiştir.. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028416


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:482.487
Değişim :  0,86% |  21,16
Açılış :  2.478  
Önceki Kapanış :  2.466  
En Yüksek
2.495 En Düşük
2.478
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:48
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 229,40 69.956.419 % 9,97  
IMASM 24,12 17.048.378 % 9,94  
EMNIS 27,22 1.417.971 % 9,94  
IHAAS 22,58 4.040.290 % 9,93  
LIDFA 7,66 26.098.392 % 9,90  
daha fazla
16:48 Alış Satış %  
Dolar 15,2454 15,2583 % 1,15  
Euro 16,0830 16,1106 % 1,06  
Sterlin 18,7451 18,8391 % 1,09  
Frank 15,3124 15,4046 % 1,29  
Riyal 4,0549 4,0752 % 1,13  
daha fazla
16:48 Alış Satış %  
Altın Ons 1.856 1.856 1,81  
Altın Gr. 914 914 14,47  
Cumhuriyet 6.171 6.264 48,00  
Tam 6.136 6.292 40,00  
Yarım 2.966 3.044 19,35  
Çeyrek 1.487 1.522 9,67  
Gümüş.Ons 21,81 21,84 0,02  
Gümüş Gr. 10,77 10,78 0,20  
B. Petrol 106 106 0,22  
Seans Raporu 16:48
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru