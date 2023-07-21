***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim
21.07.2023 08:00
***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.04.2023
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2022
Para Birimi TRY
Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Ülker Çikolata San.A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 0,7412 - Hamiline
Biskot Bisküvi Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 1,0659 - Hamiline
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
ULKER, TREULKR00015 342.000.000 27.275.855 369.275.855 ULKER, TREULKR00015
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 342.000.000 TL 27.275.855 TL 0 TL 369.275.855 TL
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 24.04.2023
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 20.07.2023
SPK Başvuru Tarihi 25.04.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 20.07.2023
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun 20/07/2023 tarih ve 41 no'lu bülteni ile onaylanmıştır
Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 ULKER CIKOLATA 2022-21-20 FINANSAL RAPORLAR.pdf - Diğer
EK: 2 ULKER CIKOLATA FAALIYET RAPORLARI 2022-2021-2020.pdf - Diğer
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174025
BIST