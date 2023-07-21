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***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

21.07.2023 08:00
***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.04.2023
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2022
Para Birimi TRY

Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Ülker Çikolata San.A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 0,7412 - Hamiline
Biskot Bisküvi Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 1,0659 - Hamiline
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
ULKER, TREULKR00015 342.000.000 27.275.855 369.275.855 ULKER, TREULKR00015
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 342.000.000 TL 27.275.855 TL 0 TL 369.275.855 TL

Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 24.04.2023
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 20.07.2023
SPK Başvuru Tarihi 25.04.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 20.07.2023

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun 20/07/2023 tarih ve 41 no'lu bülteni ile onaylanmıştır

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 ULKER CIKOLATA 2022-21-20 FINANSAL RAPORLAR.pdf - Diğer
EK: 2 ULKER CIKOLATA FAALIYET RAPORLARI 2022-2021-2020.pdf - Diğer






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174025


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ONCSM 115,50 361.600.272 % 10,00  
TSKB 5,72 1.172.915.664 % 10,00  
INGRM 745,80 44.562.396 % 10,00  
ECZYT 184,80 443.517.578 % 10,00  
YEOTK 132,00 1.040.499.836 % 10,00  
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Sterlin 34,4698 34,6427 % 0,41  
Frank 30,8731 31,0591 % 0,39  
Riyal 7,1377 7,1735 % 0,36  
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Altın Gr. 1.701 1.701 6,37  
Cumhuriyet 11.493 11.666 -14,00  
Tam 11.149 11.358 49,00  
Yarım 5.575 5.705 25,00  
Çeyrek 2.787 2.853 13,00  
Gümüş.Ons 24,73 24,75 -0,02  
Gümüş Gr. 21,42 21,44 0,13  
B. Petrol 80,25 80,25 0,63  
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