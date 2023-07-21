***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.04.2023Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2022Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviÜlker Çikolata San.A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 0,7412 - HamilineBiskot Bisküvi Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 1,0659 - HamilinePay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriULKER, TREULKR00015 342.000.000 27.275.855 369.275.855 ULKER, TREULKR00015Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 342.000.000 TL 27.275.855 TL 0 TL 369.275.855 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 24.04.2023Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYBirleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 20.07.2023SPK Başvuru Tarihi 25.04.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 20.07.2023Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunun 20/07/2023 tarih ve 41 no'lu bülteni ile onaylanmıştırBirleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1 ULKER CIKOLATA 2022-21-20 FINANSAL RAPORLAR.pdf - DiğerEK: 2 ULKER CIKOLATA FAALIYET RAPORLARI 2022-2021-2020.pdf - Diğerhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174025BIST