***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Birleşme İşlemi Pay transferiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.04.2023Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2022Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviÜlker Çikolata San.A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 0,7412 - HamilineBiskot Bisküvi Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 1,0659 - HamilinePay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriULKER, TREULKR00015 342.000.000 27.275.855 369.275.855 ULKER, TREULKR00015Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 342.000.000 TL 27.275.855 TL 0 TL 369.275.855 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 24.04.2023Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYBirleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 20.07.2023Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 22.08.2023Genel Kurul‘da Birleşme Konusu Görüşüldü mü ? Kabul Edildi mi ? Kabul edildiSPK Başvuru Tarihi 25.04.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 20.07.2023Sermaye Tescil Tarihi 31.08.2023Pay Dağıtım Tarihi 31.08.2023Ödeme Tarihi 04.09.2023 * Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.Kayıt Tarihi 01.09.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Devralma Yoluyla Birleşilen Şirketlerde Süreç Tamamlandı mı? EvetEk AçıklamalarŞirketimizin, devralan olarak bilgileri aşağıya çıkarılan şirketler ile Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerine istinaden birleşmesine karar verilmiş olup, bu husus Ticaret Sicili Müdürlüğünce 31 / 08/ 2023 tarihinde tescil edilmiş ve pay transferleri tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190543BIST