***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
12.06.2020 18:13
***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ortaklığımızın 11.06.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Ortaklığımız Esas Sözleşmesi'nin "Tahviller ve Benzeri Belge ihracı II.Kısım 4-10'ıncı maddesinin ekte yer alan şekilde değiştirilmesine karar verilmiş olup, Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınabilmesi için 12.06.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Esas Sözleşme değişiklikleri Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasını takiben yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında hissedarların onayına sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851037
BIST
18:00109.940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 784,21
|Açılış
|: 108.485
|
|Önceki Kapanış
|: 109.155
|
110.127
En Düşük
107.833
18:006,8402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 6,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8370
|
6,8437
En Düşük
6,8023
18:007,6906
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0405
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7460
En Düşük
7,6840
18:00381,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 1,81
|Açılış
|: 381,83
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
382,96
En Düşük
378,74
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|12,98
|25.570.126
|% 10,00
|
|RTALB
|30,14
|56.841.518
|% 10,00
|
|BRISA
|12,10
|99.296.602
|% 10,00
|
|CELHA
|11,01
|12.303.195
|% 9,99
|
|KSTUR
|42,12
|42.949
|% 9,97
|
|UMPAS
|0,81
|250.002
|% -10,00
|
|AYCES
|37,44
|711.105
|% -9,96
|
|EGCEY
|1,45
|849.216
|% -9,94
|
|EGCYO
|1,63
|1.505.405
|% -9,94
|
|ARTI
|2,03
|556.152
|% -9,78
|
|THYAO
|12,73
|974.153.303
|% 1,68
|
|ASELS
|32,16
|948.003.194
|% -0,25
|
|GARAN
|8,15
|843.364.239
|% -0,12
|
|GUSGR
|4,13
|784.024.175
|% 7,27
|
|EKGYO
|1,93
|669.948.891
|% -0,52
|
|EKGYO
|1,93
|669.948.891
|% -0,52
|
|TSKB
|1,27
|380.628.404
|% 2,42
|
|IHLGM
|1,57
|407.639.718
|% -0,63
|
|IEYHO
|0,76
|158.442.498
|% 4,11
|
|GUSGR
|4,13
|784.024.175
|% 7,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5430
|8,5859
|% -0,61
|
|Frank
|7,1577
|7,2009
|% -0,81
|
|Riyal
|1,8165
|1,8256
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|6,66
|
|Altın Gr.
|382
|382
|2,24
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.497
|11,60
|
|Tam
|2.544
|2.566
|11,90
|
|Yarım
|1.241
|1.252
|5,80
|
|Çeyrek
|621
|627
|2,90
|
|Gümüş.Ons
|17,46
|17,50
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|-0,03
|
|B. Petrol
|38,36
|38,36
|-0,19
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 109, 942 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 72 üstünde . İşlem hacmi 14, 134.00 milyon TL de
-
17:58BRISA
Yüzde 9.91 oranında artışla 12.09 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 311, 071 adet işlem
-
17:57RAYSG
Yüzde 4.52 oranında artışla 6.25 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 350, 227 adet işlem
-
17:56IHGZT
Yüzde 6.64 oranında artışla 4.50 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 067, 914 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 565, 55 artarak (% 0.56 ) 102, 333