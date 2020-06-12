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***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

12.06.2020 18:13
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***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

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Açıklamalar

Ortaklığımızın 11.06.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Ortaklığımız Esas Sözleşmesi'nin "Tahviller ve Benzeri Belge ihracı II.Kısım 4-10'ıncı maddesinin ekte yer alan şekilde değiştirilmesine karar verilmiş olup, Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınabilmesi için 12.06.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Esas Sözleşme değişiklikleri Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasını takiben yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında hissedarların onayına sunulacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851037


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