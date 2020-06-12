***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarOrtaklığımızın 11.06.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Ortaklığımız Esas Sözleşmesi'nin "Tahviller ve Benzeri Belge ihracı II.Kısım 4-10'ıncı maddesinin ekte yer alan şekilde değiştirilmesine karar verilmiş olup, Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınabilmesi için 12.06.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Esas Sözleşme değişiklikleri Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasını takiben yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında hissedarların onayına sunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851037BIST