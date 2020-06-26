***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12/06/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 12 Haziran 2020 tarihli özel durum açıklamasında belirtilen esas sözleşme tadil tasarısına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden gerekli izin alınmıştır. Söz konusu Esas Sözleşme tadil tasarısı, izin alındığı şekliyle Şirketimizin 21 Temmuz 2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında hissedarlarımızın onayına sunulacaktır.T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayladığı şekliyle esas sözleşme tadil tasarısı ekte yer almaktadır.İşbu açıklamanın İngilizce çevirinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853193BIST