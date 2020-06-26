***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
26.06.2020 19:36
***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12/06/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 12 Haziran 2020 tarihli özel durum açıklamasında belirtilen esas sözleşme tadil tasarısına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden gerekli izin alınmıştır. Söz konusu Esas Sözleşme tadil tasarısı, izin alındığı şekliyle Şirketimizin 21 Temmuz 2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında hissedarlarımızın onayına sunulacaktır.T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayladığı şekliyle esas sözleşme tadil tasarısı ekte yer almaktadır.
İşbu açıklamanın İngilizce çevirinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853193
BIST
18:05114.668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 529,46
|Açılış
|: 115.117
|
|Önceki Kapanış
|: 114.139
|
115.355
En Düşük
114.389
18:056,8557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0003
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,8590
En Düşük
6,8444
18:057,7024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0094
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7061
En Düşük
7,6758
18:05389,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,99
|Açılış
|: 389,78
|
|Önceki Kapanış
|: 388,79
|
390,24
En Düşük
385,26
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|33,52
|104.034.865
|% 9,97
|
|GLRYH
|13,59
|36.965.889
|% 9,95
|
|ORGE
|6,97
|80.773.709
|% 9,94
|
|DAGHL
|7,97
|8.717.861
|% 9,93
|
|EKIZ
|10,42
|2.568.140
|% 9,92
|
|YKGYO
|3,90
|81.626.513
|% -7,58
|
|HALKS
|3,88
|1.980.111
|% -6,73
|
|IHGZT
|4,44
|38.818.836
|% -6,33
|
|GUBRF
|26,30
|283.537.354
|% -5,40
|
|KERVN
|0,44
|638.929
|% -4,35
|
|ISFIN
|4,17
|1.206.239.630
|% 3,22
|
|ODAS
|2,50
|1.094.098.306
|% 9,65
|
|KRDMD
|3,04
|749.206.154
|% 1,00
|
|KARSN
|2,75
|648.630.116
|% 0,73
|
|GARAN
|8,22
|640.356.267
|% 0,00
|
|ODAS
|2,50
|1.094.098.306
|% 9,65
|
|IHLGM
|1,60
|586.794.383
|% -0,62
|
|ISFIN
|4,17
|1.206.239.630
|% 3,22
|
|KRDMD
|3,04
|749.206.154
|% 1,00
|
|KARSN
|2,75
|648.630.116
|% 0,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4348
|8,4771
|% -0,62
|
|Frank
|7,2063
|7,2497
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8218
|1,8310
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.768
|3,90
|
|Altın Gr.
|390
|390
|0,91
|
|Cumhuriyet
|2.562
|2.600
|-18,00
|
|Tam
|2.599
|2.611
|4,20
|
|Yarım
|1.263
|1.277
|2,00
|
|Çeyrek
|631
|639
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,82
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,93
|0,01
|
|B. Petrol
|40,74
|40,74
|-0,31
|
Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 355, 41 artarak (% 0.27 ) 132, 616
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17:59XU100
Endeks 114, 593 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 4 üstünde . İşlem hacmi 13, 428.00 milyon TL de
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17:57MSGYO
Yüzde 5.26 oranında artışla 2.60 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 109, 759 adet işlem
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17:55ODAS
Yüzde 9.21 oranında artışla 2.49 lira fiyatla işlem gören hissede 432, 245, 554 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 114, 425 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 25 üstünde . İşlem hacmi 13, 162.00 milyon TL de