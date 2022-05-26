***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme
26.05.2022 17:22
***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.09.2020
Açıklamalar
2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil İl Müdürlüğü tarafından 26.05.2022 tarihinde tescil edilmiş ve 26.05.2022 tarih ve10585 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
Bu kapsamda Şirketimizin Esas Sözleşmesinin son hali ekte yer almaktadır. İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7 26/05/2022 26/05/2022 10585
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032744
BIST
17:502.450
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler17:48
|GESAN
|26,18
|128.941.743
|% 10,00
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|OYYAT
|78,65
|106.093.060
|% 10,00
|
|MPARK
|33,24
|30.454.218
|% 9,99
|
|KARSN
|6,40
|1.883.158.920
|% 9,97
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|RODRG
|16,00
|3.851.879
|% 9,97
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|KZBGY
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|48.124.368
|% -9,95
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|NUGYO
|5,00
|225.325.953
|% -9,91
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|MEPET
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|42.688.117
|% -9,83
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|% -5,88
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|% 3,89
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|SISE
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|2.621.488.037
|% -0,76
|
|KARSN
|6,40
|1.883.158.920
|% 9,97
|
|ARCLK
|81,00
|1.688.534.560
|% 8,87
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|KOZAL
|191,50
|1.569.407.182
|% 2,24
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|KARSN
|6,40
|1.883.158.920
|% 9,97
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|SKBNK
|1,34
|322.413.312
|% 6,35
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|YKBNK
|4,57
|824.512.867
|% 1,11
|
|EKGYO
|2,62
|440.998.521
|% 0,77
|
|DOHOL
|3,75
|625.277.203
|% 2,74
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|17:48
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|16,3030
|16,3208
|% -0,27
|
|Euro
|17,4987
|17,5342
|% 0,37
|
|Sterlin
|20,4272
|20,5296
|% -0,43
|
|Frank
|16,9120
|17,0139
|% -0,14
|
|Riyal
|4,3327
|4,3545
|% -0,35
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|17:48
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.848
|1.849
|-5,04
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|Altın Gr.
|969
|969
|-5,44
|
|Cumhuriyet
|6.460
|6.559
|-10,00
|
|Tam
|6.432
|6.594
|-10,70
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|Yarım
|3.109
|3.190
|-5,18
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|Çeyrek
|1.559
|1.595
|-2,59
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|Gümüş.Ons
|21,96
|21,99
|-0,02
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|Gümüş Gr.
|11,51
|11,53
|-0,05
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|B. Petrol
|114
|114
|2,60
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