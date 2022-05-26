***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme









***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.09.2020Açıklamalar2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil İl Müdürlüğü tarafından 26.05.2022 tarihinde tescil edilmiş ve 26.05.2022 tarih ve10585 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.Bu kapsamda Şirketimizin Esas Sözleşmesinin son hali ekte yer almaktadır. İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No7 26/05/2022 26/05/2022 10585http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032744BIST