***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme
05.09.2023 15:38
***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.09.2020
Açıklamalar
Şirketin Sermayesi başlıklı 7. madde güncellenerek yeniden yayımlanmaktadır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7 31/08/2023 31/08/2023 10904
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191734
BIST
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18:058.236
En Düşük
|Değişim
|: 1,16%
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|Açılış
|: 8.161
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8.090
En Yüksek
8.236
18:0526,8032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
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|Açılış
|: 26,7950
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|Önceki Kapanış
|: 26,7550
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26,8237
En Düşük
26,7081
18:0528,7671
En Yüksek
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|: 1.660,51
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|Önceki Kapanış
|: 1.668,39
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1.670,20
En Düşük
1.658,69
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MNDRS
|11,22
|292.645.466
|% 10,00
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|OYLUM
|8,80
|67.881.289
|% 10,00
|
|CELHA
|52,60
|51.885.692
|% 10,00
|
|BRYAT
|2.658,00
|48.481.920
|% 10,00
|
|BRKSN
|26,18
|62.248.514
|% 10,00
|
|BRSAN
|807,90
|1.438.381.978
|% -9,99
|
|KTLEV
|36,68
|1.988.803.194
|% -9,97
|
|TDGYO
|9,41
|101.673.635
|% -9,95
|
|DOBUR
|75,10
|27.230.136
|% -8,53
|
|EUKYO
|11,48
|13.328.867
|% -8,16
|
|ISCTR
|23,58
|8.863.054.251
|% 5,46
|
|EREGL
|46,00
|8.290.657.537
|% 4,31
|
|YKBNK
|17,14
|7.707.882.565
|% 2,57
|
|EKGYO
|9,44
|7.513.837.381
|% 7,27
|
|KOZAL
|30,60
|6.988.566.116
|% -0,39
|
|EKGYO
|9,44
|7.513.837.381
|% 7,27
|
|YKBNK
|17,14
|7.707.882.565
|% 2,57
|
|ISCTR
|23,58
|8.863.054.251
|% 5,46
|
|ZOREN
|4,91
|1.417.511.548
|% 1,24
|
|KOZAL
|30,60
|6.988.566.116
|% -0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7940
|26,8005
|% 0,16
|
|Euro
|28,7534
|28,7819
|% -0,24
|
|Sterlin
|33,5672
|33,7355
|% -0,40
|
|Frank
|30,0147
|30,1956
|% -0,43
|
|Riyal
|7,1225
|7,1583
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|-11,03
|
|Altın Gr.
|1.660
|1.660
|-8,05
|
|Cumhuriyet
|11.275
|11.445
|11,00
|
|Tam
|11.024
|11.144
|0,00
|
|Yarım
|5.529
|5.602
|9,00
|
|Çeyrek
|2.756
|2.792
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,63
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|20,41
|20,43
|-0,23
|
|B. Petrol
|90,88
|90,88
|1,86
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