***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
10.05.2022 18:10
***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
01.01.2022 - 31.03.2022 dönemine ilişkin Ara Dönem Faaliyet Raporu ekte sunulmaktadır. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028490
BIST
18:002.493
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 27,77
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
18:0015,2470
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,1620
|Açılış
|: 15,3280
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,2694
En Düşük
15,0772
18:0016,0935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,1524
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,1765
En Düşük
15,9282
18:00906,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 7,03
|Açılış
|: 906,79
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
914,72
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler18:00
|EDATA
|15,95
|47.378.520
|% 10,00
|
|PNLSN
|13,99
|84.315.220
|% 9,98
|
|PKENT
|229,40
|70.411.778
|% 9,97
|
|UFUK
|45,88
|3.237.100
|% 9,97
|
|ACSEL
|46,80
|14.968.928
|% 9,96
|
|GMTAS
|2,97
|29.325.035
|% -10,00
|
|GEDZA
|24,68
|66.713.807
|% -9,99
|
|ETILR
|9,11
|48.215.910
|% -9,98
|
|SELVA
|15,82
|11.331.280
|% -9,96
|
|TEZOL
|17,34
|126.123.523
|% -7,37
|
|SISE
|20,10
|3.392.719.669
|% 4,36
|
|KRDMD
|16,88
|3.011.041.125
|% 3,37
|
|THYAO
|42,30
|2.683.952.952
|% 0,00
|
|EREGL
|34,60
|2.314.003.577
|% 3,22
|
|ASELS
|24,18
|1.919.578.629
|% 1,85
|
|EKGYO
|2,76
|1.583.464.230
|% 2,99
|
|HLGYO
|2,21
|564.148.447
|% 5,24
|
|YKBNK
|4,87
|928.425.330
|% 0,21
|
|DOHOL
|3,84
|706.148.973
|% 4,07
|
|KRDMD
|16,88
|3.011.041.125
|% 3,37
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2354
|15,2470
|% 1,07
|
|Euro
|16,0764
|16,0935
|% 0,96
|
|Sterlin
|18,7188
|18,8127
|% 0,94
|
|Frank
|15,2878
|15,3799
|% 1,12
|
|Riyal
|4,0532
|4,0735
|% 1,09
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|-6,96
|
|Altın Gr.
|907
|907
|7,52
|
|Cumhuriyet
|6.153
|6.247
|31,00
|
|Tam
|6.129
|6.285
|32,86
|
|Yarım
|2.962
|3.040
|15,90
|
|Çeyrek
|1.486
|1.520
|7,95
|
|Gümüş.Ons
|21,63
|21,66
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,63
|0,06
|
|B. Petrol
|105
|105
|-1,32
|
Seans Raporu
18:00
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17:59RYSAS
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17:56LIDFA
Yüzde 9.90 oranında artışla 7.66 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 600, 863 adet işlem
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17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SISE, SAHOL, KRDMD