***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı
04.03.2020 18:10
***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/12/2019
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
EVET
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
İSTANBUL GIDA DIŞ TİCARET A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
ÜLKER ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINA SATIŞI VE PAZARLAMASI
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
20.250.000 TRY
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
27.12.2019
Satış Koşulları
Vadeli (Timed)
Satılan Payların Nominal Tutarı
20.249.999 TRY
Beher Pay Fiyatı
5,6718
Toplam Tutar
114.854.580
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
99,9
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
0,01
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,92
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
1,93
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
ÖNEMLİ BİR ETKİSİ BULUNMAMAKTADIR
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
MUSTAFA YAŞAR SERDENGEÇTİ
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
ANA ORTAKLIĞA AİT ŞİRKETLERDE YÖNETİCİ
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
27/12/2019
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
ZORUNLU DEĞİLDİR
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
30.12.2019 tarihli özel durum açıklamamızda duyurulduğu üzere İstanbul Gıda'nın operasyonlarından doğan net alacak tutarının şirketimiz uhdesinde kalacağı ifade edilmiş, bu minvalde, İstanbul Gıda'nın 31.12.2019 tarihli bağımsız denetimden geçmiş UFRS finansal tablolara göre yapılan hesaplamalar neticesinde iştirak satış bedeli 114.854.580 TL olarak belirlenmiştir. Hisse satış sözleşmesi çerçevesinde İstanbul Gıda'nın 31.12.2019 öncesi dönemine ait kesinleşmeyen gelirler, şirketimize ödenerek satış bedeline ilave olacak olup bahsi geçen satış bedelinde önemli bir değişiklik beklenmemektedir.
Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824271
BIST