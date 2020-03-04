***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi27/12/2019Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EVETSatılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıİSTANBUL GIDA DIŞ TİCARET A.Ş.Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuÜLKER ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINA SATIŞI VE PAZARLAMASISatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi20.250.000 TRYİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih27.12.2019Satış KoşullarıVadeli (Timed)Satılan Payların Nominal Tutarı20.249.999 TRYBeher Pay Fiyatı5,6718Toplam Tutar114.854.580Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)99,9Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)0,01Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,92İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)1,93Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiÖNEMLİ BİR ETKİSİ BULUNMAMAKTADIRSatış Sonucu Oluşan Kar/Zarar TutarıVarsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiSatın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıMUSTAFA YAŞAR SERDENGEÇTİKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiANA ORTAKLIĞA AİT ŞİRKETLERDE YÖNETİCİVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi27/12/2019Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniZORUNLU DEĞİLDİRDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar30.12.2019 tarihli özel durum açıklamamızda duyurulduğu üzere İstanbul Gıda'nın operasyonlarından doğan net alacak tutarının şirketimiz uhdesinde kalacağı ifade edilmiş, bu minvalde, İstanbul Gıda'nın 31.12.2019 tarihli bağımsız denetimden geçmiş UFRS finansal tablolara göre yapılan hesaplamalar neticesinde iştirak satış bedeli 114.854.580 TL olarak belirlenmiştir. Hisse satış sözleşmesi çerçevesinde İstanbul Gıda'nın 31.12.2019 öncesi dönemine ait kesinleşmeyen gelirler, şirketimize ödenerek satış bedeline ilave olacak olup bahsi geçen satış bedelinde önemli bir değişiklik beklenmemektedir.Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824271BIST