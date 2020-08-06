***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler342.000 108.056 -498.670 1.099.942 647.779 -21.173 0 -89.429 52.481 131.587 822.885 700.779 3.296.237 383.495 3.679.732Transferler6.798 693.981 -700.779Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)348.608 -149 9.836 -16.065 487.209 829.439 81.665 911.104Dönem Sonu Bakiyeler342.000 108.056 -498.670 1.448.550 647.779 -21.322 0 -79.593 36.416 138.385 1.516.866 487.209 4.125.676 465.160 4.590.836Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler342.000 108.056 -485.419 422.738 647.779 -26.435 817.879 -57.006 3.695 131.587 1.509.952 996.503 4.411.329 522.903 4.934.232Transferler996.503 -996.503Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)151.028 -2.316 9.303 -4.504 406.151 559.662 134.888 694.550Dönem Sonu Bakiyeler342.000 108.056 -485.419 573.766 647.779 -28.751 817.879 -47.703 -809 131.587 2.506.455 406.151 4.970.991 657.791 5.628.782Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI117.066 211.473Dönem Karı (Zararı)495.331 545.380Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)495.331 545.380Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler511.826 298.934Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12, 14 89.785 84.764Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler143.135 -124.576Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 490 -1.204Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 137.078 -132.530Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 5.567 9.158Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler170.527 175.667Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler61.078 50.628Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler129 722Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler109.320 124.317Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-64 -83Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler124.586 77.665Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -61.565 -123.358Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 185.961 199.575Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri190 1.448Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 116.170 119.687Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.137 1.277Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler18 -1.137 1.277Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler18, 19, 20 -125.201 -30.324Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler18 -5.975 -5.143İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-709.905 -523.997Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-161.900 -382.539İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-189.951 -321.682İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)28.051 -60.857Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-35.315 -5.731Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-189.483 -42.648Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-312.926 -70.229İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-208.736 45.652İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-104.190 -115.881Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-10.281 -22.850Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları297.252 320.317Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-58.056 -41.247Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-196 -225Vergi İadeleri (Ödemeleri)-122.077 -67.739Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)7 143 367YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI112.312 881.197Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri0 703.819Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-105.796 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.637 6.693Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.637 6.693Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-52.023 -49.581Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-49.924 -47.911Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.099 -1.670Verilen Nakit Avans ve Borçlar-3.889 -87İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar23 -129 -87Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-3.760 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 784Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 784Alınan Temettüler64 83Alınan Faiz61.565 123.358Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)209.754 96.128FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI699.023 -59.690Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri3.123.611 206.719Kredilerden Nakit Girişleri3.123.611 206.719Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.751.064 -70.704Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.733.053 -57.102Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-18.011 -13.602İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış23 1.410 0İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış23 0 -821Türev Araçlardan Nakit Girişleri500.271 0Ödenen Faiz-175.205 -194.884YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)928.401 1.032.980NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)928.401 1.032.980DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.027.599 999.462DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.956.000 2.032.442Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri2.3, 4 2.956.000 2.027.599Finansal Yatırımlar3.605.728 3.057.459Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar2.3, 5 3.605.728 3.057.459Ticari Alacaklar2.577.242 2.365.802İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7, 23 2.296.692 2.106.741İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 280.550 259.061Diğer Alacaklar158.926 152.902İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8, 23 115.748 115.619İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 43.178 37.283Türev Araçlar0 358.919Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar9 0 358.919Stoklar10 804.703 592.698Peşin Ödenmiş Giderler126.663 84.491İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler23 44.307 41.545İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler82.356 42.946Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar198 4.583Diğer Dönen Varlıklar69.355 75.655ARA TOPLAM10.298.815 8.720.108TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR10.298.815 8.720.108DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.108.045 946.029Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar5 1.108.045 946.029Diğer Alacaklar344 460İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 344 460Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 21.155 21.155Maddi Duran Varlıklar12 2.418.095 2.383.177Maddi Olmayan Duran Varlıklar754.443 680.235Şerefiye13 420.567 388.047Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 333.876 292.188Peşin Ödenmiş Giderler11.362 7.602İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11.362 7.602Ertelenmiş Vergi Varlığı21 34.275 32.986TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.347.719 4.071.644TOPLAM VARLIKLAR14.646.534 12.791.752KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 115.995 150.764Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 3.364.123 5.088.239Ticari Borçlar954.499 1.224.598İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7, 23 398.629 607.365İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 555.870 617.233Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar53.185 44.822Diğer Borçlar4.684 5.107İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8, 23 1.523 113İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 3.161 4.994Türev Araçlar781 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar9 781 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9.887 11.854Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 143.905 68.967Kısa Vadeli Karşılıklar276.714 169.697Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar64.370 66.366Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar212.344 103.331Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler36.252 35.963ARA TOPLAM4.960.025 6.800.011TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.960.025 6.800.011UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 3.753.105 701.318Uzun Vadeli Karşılıklar186.693 161.010Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar186.693 161.010Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 117.929 195.181TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.057.727 1.057.509TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER9.017.752 7.857.520ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.970.991 4.411.329Ödenmiş Sermaye342.000 342.000Sermaye Düzeltme Farkları108.056 108.056Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-485.419 -485.419Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.010.673 1.861.961Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)2.3 573.766 422.738Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)619.028 621.344Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)647.779 647.779Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-28.751 -26.435Diğer Kazançlar (Kayıplar)817.879 817.879Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-48.512 -53.311Yabancı Para Çevrim Farkları-47.703 -57.006Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-809 3.695Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-809 3.695Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler131.587 131.587Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.506.455 1.509.952Net Dönem Karı veya Zararı2.3 406.151 996.503Kontrol Gücü Olmayan Paylar657.791 522.903TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.628.782 4.934.232TOPLAM KAYNAKLAR14.646.534 12.791.752Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 4.520.767 3.762.858 2.144.641 1.820.498Satışların Maliyeti16 -3.217.351 -2.715.520 -1.557.506 -1.311.332TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.303.416 1.047.338 587.135 509.166BRÜT KAR (ZARAR)1.303.416 1.047.338 587.135 509.166Genel Yönetim Giderleri17 -127.624 -94.585 -63.808 -55.972Pazarlama Giderleri17 -459.455 -379.650 -183.824 -172.846Araştırma ve Geliştirme Giderleri17 -11.176 -9.089 -5.494 -5.253Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler97.242 48.155 42.459 16.379Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-61.805 -37.688 -33.077 -13.374ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)740.598 574.481 343.391 278.100Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18 1.044.715 696.531 319.477 143.209Yatırım Faaliyetlerinden Giderler18 -243.204 -10.261 429.124 14.794FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.542.109 1.260.751 1.091.992 436.103Finansman Gelirleri19 189.838 84.619 182.141 82.614Finansman Giderleri20 -1.120.446 -680.303 -592.053 -357.923SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)611.501 665.067 682.080 160.794Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-116.170 -119.687 -142.606 -14.860Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -201.400 -115.593 -134.062 -6.824Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 85.230 -4.094 -8.544 -8.036SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)495.331 545.380 539.474 145.934DÖNEM KARI (ZARARI)495.331 545.380 539.474 145.934Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar89.180 58.171 35.031 24.201Ana Ortaklık Payları406.151 487.209 504.443 121.733Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına kazanç 22 1,19000000 1,42000000 1,47000000 0,36000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar148.649 348.472 152.165 348.472Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)162.016 366.956 162.016 366.956Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.974 -170 1.421 -170Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-10.393 -18.314 -11.272 -18.314Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi-10.988 -18.348 -10.988 -18.348Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi595 34 -284 34Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar50.570 17.252 7.029 -28.920Yabancı Para Çevrim Farkları55.074 33.317 13.983 -2.524Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)55.074 33.317 13.983 -2.524Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-5.774 -20.596 -8.915 -33.841Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-5.774 -20.596 -8.915 -33.841Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.270 4.531 1.961 7.445Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi1.270 4.531 1.961 7.445DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)199.219 365.724 159.194 319.552TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)694.550 911.104 698.668 465.486Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar134.888 81.665 48.628 30.748Ana Ortaklık Payları559.662 829.439 650.040 434.738http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866251BIST