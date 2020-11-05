***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler342.000 108.056 -498.670 1.099.942 647.779 -21.173 0 -89.429 52.481 131.587 822.885 700.779 3.296.237 383.495 3.679.732Transferler6.798 693.981 -700.779 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)142.346 366 -2.734 -45.876 740.723 834.825 96.997 931.822Dönem Sonu Bakiyeler342.000 108.056 -498.670 1.242.288 647.779 -20.807 0 -92.163 6.605 138.385 1.516.866 740.723 4.131.062 480.492 4.611.554Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler342.000 108.056 -485.419 422.738 647.779 -26.435 817.879 -57.006 3.695 131.587 1.509.952 996.503 4.411.329 522.903 4.934.232Transferler-817.879 1.814.382 -996.503 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)151.028 -4.249 90.009 -4.853 729.375 961.310 243.834 1.205.144Dönem Sonu Bakiyeler342.000 108.056 -485.419 573.766 647.779 -30.684 0 33.003 -1.158 131.587 3.324.334 729.375 5.372.639 766.737 6.139.376Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-11.298 268.460Dönem Karı (Zararı)868.813 818.146Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)868.813 818.146Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler649.929 347.431Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12, 14 136.397 126.114Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-78.265 -135.693Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 1.375 -1.154Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 -86.201 -145.098Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 6.561 10.559Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler246.095 195.365Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler98.308 79.639Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler76 874Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler147.711 114.852Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler18 -64 -83Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler164.985 125.163Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -106.478 -186.254Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 271.273 311.417Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri190 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 208.673 188.390Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.277 1.692Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler18 -1.277 1.692Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler18, 19, 20 -17.696 -145.583Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler18 -8.919 -7.934İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.210.647 -731.928Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-424.053 -641.048İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-229.423 -591.357İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-194.630 -49.691Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-188.839 -6.627Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-252.080 -67.738Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-313.666 -2.278İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-270.517 69.936İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-43.149 -72.214Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-32.009 -14.237Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları308.095 433.649Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-75.213 -56.648Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-289 -362Vergi İadeleri (Ödemeleri)-244.022 -108.546Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)7 131 367YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI866.206 -153.479Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri1.667.334 22.932Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.445 5.518Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.445 5.518Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-88.776 -77.567Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-86.606 -75.410Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.170 -2.157Verilen Nakit Avans ve Borçlar-1.524.403 -336.478İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar-1.514.904 -336.478Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-9.499 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 2.406Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 2.406Alınan Temettüler18 64 83Alınan Faiz18 106.478 186.254Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)702.064 43.373FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI649.861 -38.951Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri3.191.759 320.342Kredilerden Nakit Girişleri3.191.759 320.342Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.852.454 -98.442Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.827.304 -78.258Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-25.150 -20.184İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış23 586 17Türev Araçlardan Nakit Girişleri500.271 0Ödenen Faiz-190.301 -260.868YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.504.769 76.030NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.504.769 76.030DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.027.599 999.462DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.532.368 1.075.492Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri2.3, 4 3.532.368 2.027.599Finansal Yatırımlar2.374.641 3.057.459Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar2.3, 5 2.374.641 3.057.459Ticari Alacaklar2.889.558 2.365.802İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7, 23 2.000.771 2.106.741İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 888.787 259.061Diğer Alacaklar1.870.764 152.902İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8, 23 1.717.760 115.619İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 153.004 37.283Türev Araçlar0 358.919Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar9 0 358.919Stoklar10 897.909 592.698Peşin Ödenmiş Giderler296.344 84.491İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler23 227.810 41.545İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler68.534 42.946Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar414 4.583Diğer Dönen Varlıklar65.737 75.655ARA TOPLAM11.927.735 8.720.108TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR11.927.735 8.720.108DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.108.045 946.029Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar5 1.108.045 946.029Diğer Alacaklar392 460İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 392 460Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 21.155 21.155Maddi Duran Varlıklar12 2.491.983 2.383.177Maddi Olmayan Duran Varlıklar882.618 680.235Şerefiye13 500.542 388.047Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 382.076 292.188Peşin Ödenmiş Giderler17.101 7.602İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler17.101 7.602Ertelenmiş Vergi Varlığı21 41.955 32.986TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.563.249 4.071.644TOPLAM VARLIKLAR16.490.984 12.791.752KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 69.362 150.764Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 3.997.678 5.088.239Ticari Borçlar1.001.858 1.224.598İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7, 23 263.790 607.365İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 738.068 617.233Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar49.441 44.822Diğer Borçlar5.171 5.107İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8, 23 699 113İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 4.472 4.994Türev Araçlar814 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar9 814 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12.171 11.854Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 120.129 68.967Kısa Vadeli Karşılıklar327.049 169.697Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar76.441 66.366Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar250.608 103.331Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler44.138 35.963ARA TOPLAM5.627.811 6.800.011TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.627.811 6.800.011UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 4.392.082 701.318Uzun Vadeli Karşılıklar206.032 161.010Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar206.032 161.010Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 125.683 195.181TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.723.797 1.057.509TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER10.351.608 7.857.520ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.372.639 4.411.329Ödenmiş Sermaye342.000 342.000Sermaye Düzeltme Farkları108.056 108.056Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-485.419 -485.419Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.190.861 1.861.961Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)2.3 573.766 422.738Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)617.095 621.344Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)647.779 647.779Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-30.684 -26.435Diğer Kazançlar (Kayıplar)0 817.879Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)31.845 -53.311Yabancı Para Çevrim Farkları33.003 -57.006Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-1.158 3.695Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-1.158 3.695Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler131.587 131.587Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları3.324.334 1.509.952Net Dönem Karı veya Zararı2.3 729.375 996.503Kontrol Gücü Olmayan Paylar766.737 522.903TOPLAM ÖZKAYNAKLAR6.139.376 4.934.232TOPLAM KAYNAKLAR16.490.984 12.791.752Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 6.749.566 5.655.967 2.228.799 1.893.109Satışların Maliyeti16 -4.824.006 -4.110.466 -1.606.655 -1.394.946TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.925.560 1.545.501 622.144 498.163BRÜT KAR (ZARAR)1.925.560 1.545.501 622.144 498.163Genel Yönetim Giderleri17 -194.105 -161.202 -66.481 -66.617Pazarlama Giderleri17 -669.781 -533.526 -210.326 -153.876Araştırma ve Geliştirme Giderleri17 -16.753 -13.540 -5.577 -4.451Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler171.986 57.762 74.744 9.607Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-88.783 -60.302 -26.978 -22.614ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.128.124 834.693 387.526 260.212Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18 2.250.165 960.688 1.205.450 264.157Yatırım Faaliyetlerinden Giderler18 -114.608 -304.079 128.596 -293.818FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.263.681 1.491.302 1.721.572 230.551Finansman Gelirleri19 227.277 522.995 37.439 438.376Finansman Giderleri20 -2.413.472 -1.007.761 -1.293.026 -327.458SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.077.486 1.006.536 465.985 341.469Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-208.673 -188.390 -92.503 -68.703Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -299.353 -198.552 -97.953 -82.959Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 90.680 10.162 5.450 14.256SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)868.813 818.146 373.482 272.766DÖNEM KARI (ZARARI)868.813 818.146 373.482 272.766Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar139.438 77.423 50.258 19.252Ana Ortaklık Payları729.375 740.723 323.224 253.514Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına kazanç 22 2,13000000 2,17000000 0,95000000 0,74000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar146.547 142.676 -2.102 -205.796Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)162.016 149.838 0 -217.118Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.601 413 -2.627 583Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-9.868 -7.575 525 10.739Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi-10.988 -7.492 0 10.856Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi1.120 -83 525 -117Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar189.784 -29.000 139.214 -46.252Yabancı Para Çevrim Farkları194.637 16.876 139.563 -16.441Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)194.637 16.876 139.563 -16.441Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-6.222 -58.815 -448 -38.219Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-6.222 -58.815 -448 -38.219Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.369 12.939 99 8.408Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi1.369 12.939 99 8.408DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)336.331 113.676 137.112 -252.048TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.205.144 931.822 510.594 20.718Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar243.834 96.997 108.946 15.332Ana Ortaklık Payları961.310 834.825 401.648 5.386http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886396BIST