***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler342.000 108.056 -485.419 459.069 812.025 -35.463 22.444 -1.400 131.587 3.324.334 1.016.415 5.693.648 779.913 6.473.561Diğer Düzeltmeler25.000 38.713 -2.407 216.847 64.979 343.132 343.132Düzeltmelerden Sonraki Tutar342.000 108.056 -460.419 459.069 850.738 -37.870 22.444 -1.400 131.587 3.541.181 1.081.394 6.036.780 779.913 6.816.693Transferler-5.233 1.086.627 -1.081.394Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.753 95.698 312 431.148 524.405 118.848 643.253Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-3.736.314 3.736.314Kar Payları-66.025 -66.025Dönem Sonu Bakiyeler342.000 108.056 -4.196.733 459.069 845.505 -40.623 118.142 -1.088 131.587 8.364.122 431.148 6.561.185 832.736 7.393.921Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler342.000 108.056 -4.196.733 1.276.228 815.379 -44.479 607.882 540 157.537 4.384.636 -464.332 2.986.714 1.327.188 4.313.902Düzeltmelerden Sonraki Tutar342.000 108.056 -4.196.733 1.276.228 815.379 -44.479 607.882 540 157.537 4.384.636 -464.332 2.986.714 1.327.188 4.313.902Transferler-464.332 464.332Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-470.705 -398.552 179.458 -219.094Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-4.130 44.971 31.312Dönem Sonu Bakiyeler342.000 108.056 -4.196.733 1.276.228 815.379 -48.609 652.853 31.852 157.537 3.920.304 -470.705 2.588.162 1.506.646 4.094.808Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI360.405 -197.696Dönem Karı (Zararı)-331.056 492.976Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-331.056 492.976Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.090.583 180.820Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13, 15 78.065 52.972Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler714.175 -103.791Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 509 -930Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler707.541 -103.336Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 6.125 475Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler340.234 129.507Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler100.249 63.296Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-262 2.984Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler240.247 63.227Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler0 -45Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler305.969 106.527Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-83.769 -102.161Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 389.738 208.734Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri0 -46Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 12.112 114.654Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.544 -1.319Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-1.544 -1.319Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler644.338 -114.631Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-2.766 -3.054İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.149.287 -795.278Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.103.977 -220.701İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-665.839 -137.600İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-438.138 -83.101Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-256.004 -76.158Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-424.134 -471.891Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler631.624 -7.683İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)278.389 43.721İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)353.235 -51.404Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.204 -18.845Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları610.240 -121.482Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-25.747 -51.212Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler0 -49Vergi İadeleri (Ödemeleri)-224.088 -24.953YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-317.237 -1.100.160Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-10.026 -1.192.808Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri6.117 2.929Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri6.117 2.929Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-81.007 -31.151Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-80.625 -31.031Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -382 -120Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 26.145Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler-323.235 6.710İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler-323.235 6.710Alınan Temettüler0 45Alınan Faiz83.769 102.161Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)7.145 -14.191FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-303.396 511.414Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri62.847 736.887Kredilerden Nakit Girişleri62.847 736.887Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-291.963 -112.134Ödenen Temettüler0 -66.025Ödenen Faiz-56.107 -38.099Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-18.173 -9.215YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-260.228 -786.442Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi240.507 345.477NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-19.721 -440.965DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 3.004.834 3.835.520DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 2.985.113 3.394.555Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021 Bir Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 2.985.113 3.004.834Finansal Yatırımlar6.345.108 6.414.869Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar6.345.108 6.414.869Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar6 6.345.108 6.414.869Ticari Alacaklar5.856.073 4.687.911İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8, 23 3.187.991 2.522.152İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 2.668.082 2.165.759Diğer Alacaklar948.909 614.402İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9, 23 868.905 545.670İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 80.004 68.732Türev Araçlar6.305 1.499Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar10 6.305 1.499Stoklar11 3.744.893 3.218.231Peşin Ödenmiş Giderler498.571 368.875İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler498.571 368.875Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar166.629 166.661Diğer Dönen Varlıklar402.961 287.658İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar402.961 287.658ARA TOPLAM20.954.562 18.764.940TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR20.954.562 18.764.940DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.878.478 1.878.478Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.878.478 1.878.478Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar6 1.878.478 1.878.478Maddi Duran Varlıklar13 3.680.546 3.640.893Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.667.190 1.547.842Şerefiye14 957.117 896.538Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 710.073 651.304Peşin Ödenmiş Giderler79.254 83.633İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler79.254 83.633Ertelenmiş Vergi Varlığı21 500.654 327.839TOPLAM DURAN VARLIKLAR7.806.122 7.478.685TOPLAM VARLIKLAR28.760.684 26.243.625KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 707.289 759.909Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 2.297.356 2.103.140Ticari Borçlar2.949.594 2.270.421İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8, 23 753.850 475.461İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 2.195.744 1.794.960Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar101.646 76.957Diğer Borçlar30.907 12.672İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 30.907 12.672Türev Araçlar48.188 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar10 48.188 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)61.087 83.754Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 267.712 301.535Kısa Vadeli Karşılıklar698.069 422.558Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar170.635 135.109Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar527.434 287.449Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler95.386 103.276ARA TOPLAM7.257.234 6.134.222TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.257.234 6.134.222UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 16.865.507 15.313.776Uzun Vadeli Karşılıklar407.234 346.828Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar407.234 346.828Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 135.901 134.897TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER17.408.642 15.795.501TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER24.665.876 21.929.723ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.588.162 2.986.714Ödenmiş Sermaye342.000 342.000Sermaye Düzeltme Farkları108.056 108.056Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-4.196.733 -4.196.733Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.042.998 2.047.128Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)1.276.228 1.276.228Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)766.770 770.900Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)815.379 815.379Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-48.609 -44.479Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)684.705 608.422Yabancı Para Çevrim Farkları652.853 607.882Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)31.852 540Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)31.852 540Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler157.537 157.537Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları3.920.304 4.384.636Net Dönem Karı veya Zararı-470.705 -464.332Kontrol Gücü Olmayan Paylar1.506.646 1.327.188TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.094.808 4.313.902TOPLAM KAYNAKLAR28.760.684 26.243.625Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 5.886.018 2.783.757Satışların Maliyeti17 -4.036.928 -1.921.419TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.849.090 862.338BRÜT KAR (ZARAR)1.849.090 862.338Genel Yönetim Giderleri18 -132.796 -78.118Pazarlama Giderleri18 -537.250 -281.943Araştırma ve Geliştirme Giderleri18 -12.484 -8.865Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler422.510 126.614Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-254.476 -122.723ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.334.594 497.303Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.082.949 1.480.763Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-739.621 -1.360FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.677.922 1.976.706Finansman Gelirleri19 28.219 18.892Finansman Giderleri20 -2.025.085 -1.387.968SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-318.944 607.630Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-12.112 -114.654Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -190.297 -133.122Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 178.185 18.468SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-331.056 492.976DÖNEM KARI (ZARARI)-331.056 492.976Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar139.649 61.828Ana Ortaklık Payları-470.705 431.148Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına Kazanç 22 -1,38000000 1,26000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-4.451 -2.963Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.564 -3.704Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.113 741Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi1.113 741Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar116.413 153.240Yabancı Para Çevrim Farkları85.101 152.928Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)39.140 390Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)39.140 390Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-7.828 -78Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-7.828 -78DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)111.962 150.277TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-219.094 643.253Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar179.458 118.848Ana Ortaklık Payları-398.552 524.405http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028494BIST