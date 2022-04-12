***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı İçin Bilgilendirme DokümanıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 12.04.2022Genel Kurul Tarihi 10.05.2022Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09.05.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜSKÜDARAdres Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar-İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi3 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız dış denetim rapor özetinin okunması5 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması7 - Görev süresi biten Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi yerine yeni Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin seçilmesi, görev süresi ve ücretinin tespiti,8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi9 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması,10 - Şirket Esas Sözleşmesinin "SERMAYE" başlıklı 7'nci maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesi hususunun karara bağlanması11 - Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı gereği 2022 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması12 - 2021 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi 01/01/2022 – 31/12/2022 hesap dönemi bağış sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi14 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması15 - KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Bilgilendirme Dökümanı_KDO.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Bilgilendirme Dökümanı ENG_KDO.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 EK2.1.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEk AçıklamalarŞirketimizin 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilecektir. 2021 yılına ilişkin Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporu 10.03.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmiştir. Toplantı daveti, vekaletname örneği ve Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019773BIST