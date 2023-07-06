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***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

06.07.2023 11:57
***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2022 Olağan Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 11.05.2023
Genel Kurul Tarihi 14.06.2023
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.06.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar-İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız dış denetim rapor özetinin okunması
5 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması
7 - Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev süreleri ve ücretlerinin tespiti,
8 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
9 - Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı gereği 2023 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması
10 - 2022 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi 01/01/2023 – 31/12/2023 hesap dönemi bağış sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi
12 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması
13 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme Dökümanı TR EN.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Gündem-Davet metni TR EN.pdf - İlan Metni
EK: 3 VEKALETNAME TR EN.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 06.07.2023

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 TUTANAK_KAP_TR.pdf - Tutanak
EK: 2 Haziran_KAP_TR.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 LIST OF THE ATTEN._KAP_EN.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4 MINUTES OF THE MEETING_EN_KAP.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup, 6 Temmuz 2023 tarih ve 10865 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166203


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Altın Gr. 1.615 1.615 9,06  
Cumhuriyet 10.802 10.965 30,00  
Tam 10.687 10.976 33,22  
Yarım 5.224 5.346 25,00  
Çeyrek 2.620 2.673 12,00  
Gümüş.Ons 23,16 23,19 0,05  
Gümüş Gr. 19,45 19,47 0,07  
B. Petrol 76,69 76,69 0,04  
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