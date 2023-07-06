***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 Olağan Genel Kurul TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 11.05.2023Genel Kurul Tarihi 14.06.2023Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.06.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜSKÜDARAdres Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar-İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız dış denetim rapor özetinin okunması5 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması7 - Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev süreleri ve ücretlerinin tespiti,8 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması,9 - Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı gereği 2023 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması10 - 2022 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi 01/01/2023 – 31/12/2023 hesap dönemi bağış sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi12 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması13 - KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Bilgilendirme Dökümanı TR EN.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Gündem-Davet metni TR EN.pdf - İlan MetniEK: 3 VEKALETNAME TR EN.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 06.07.2023Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 TUTANAK_KAP_TR.pdf - TutanakEK: 2 Haziran_KAP_TR.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 3 LIST OF THE ATTEN._KAP_EN.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 4 MINUTES OF THE MEETING_EN_KAP.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk Açıklamalar2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup, 6 Temmuz 2023 tarih ve 10865 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166203BIST