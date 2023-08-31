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***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

31.08.2023 16:00
***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni .

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 13.07.2023
Genel Kurul Tarihi 22.08.2023
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.08.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Kısıklı Mah.Ferah Cad. No 6/1 Büyükçamlıca

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi
3 - Sermaye Piyasası Kurulunca uygun görülmesi halinde Şirketimiz ve Biskot Bisküvi Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Ülker Çikolata Sanayi A.Ş. ile müştereken imzalanan Devir Yoluyla Birleşme Sözleşmesi'nin okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi
4 - Sermaye Piyasası Kurulunca uygun görülmesi halinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ("Birleşme ve Bölünme Tebliği") ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca şirketimiz tarafından, Biskot Bisküvi Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Ülker Çikolata Sanayi A.Ş.'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemine ilişkin hususlarda genel kurula bilgi verilmesi ve tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesinin genel kurulun onayına sunulması,
5 - Sermaye Piyasası Kurulunca uygun görüşmesi halinde birleşme nedeniyle yapılacak sermaye arttırımına ilişkin şirketimiz esas sözleşmesinin "şirketin sermayesi" başlıklı 7. Maddesinin tadilinin ortakların onayına sunulması
6 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Birleşme

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 UB ESAS SOZLEME TADIL TR EN FINAL.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 22.08.2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan Biskot Bisküvi Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Ülker Çikolata Sanayi A.Ş.'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemine ilişkin hususlar ait karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil edilmiştir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Birleşme Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 31.08.2023

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 UB OLAGANUSTU GK HAZIRUN 2208.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 UB Tutanak FINAL.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
22.08.2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan Biskot Bisküvi Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Ülker Çikolata Sanayi A.Ş.'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemine ilişkin hususlar ait karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190542


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Yarım 5.491 5.559 -41,00  
Çeyrek 2.737 2.779 -23,00  
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