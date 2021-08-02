***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar19 Temmuz Pazartesi günü Uzunköprü Gazetesi'nde çıkan habere ilişkin gazete ile paylaşılan tekzip yazımız ekte yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954111BIST