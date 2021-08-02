***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
02.08.2021 13:24
***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Türkçe
Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
19 Temmuz Pazartesi günü Uzunköprü Gazetesi'nde çıkan habere ilişkin gazete ile paylaşılan tekzip yazımız ekte yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954111
BIST
14:401.401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 8,43
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.402
En Düşük
1.395
14:408,3571
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -0,0810
|Açılış
|: 8,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4380
|
8,4787
En Düşük
8,3524
14:409,9404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -0,0961
|Açılış
|: 9,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0813
En Düşük
9,9206
14:40486,01
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -6,23
|Açılış
|: 486,01
|
|Önceki Kapanış
|: 492,24
|
493,98
En Düşük
485,69
BIST En Aktif Hisseler14:40
|KTSKR
|24,22
|20.043.275
|% 9,99
|
|ORMA
|28,62
|390.838
|% 9,99
|
|IZFAS
|6,17
|17.003.880
|% 9,98
|
|BURVA
|25,20
|16.399.193
|% 9,95
|
|INTEM
|39,56
|6.205.377
|% 9,95
|
|METUR
|6,14
|135.136.230
|% -9,97
|
|KARYE
|9,88
|64.389.656
|% -9,36
|
|MMCAS
|6,50
|131.193
|% -8,45
|
|KARSN
|4,21
|617.650.536
|% -7,88
|
|ATSYH
|3,53
|195.852
|% -7,11
|
|KARSN
|4,21
|617.650.536
|% -7,88
|
|GARAN
|8,56
|568.555.245
|% 0,47
|
|ASELS
|15,97
|515.559.950
|% 2,97
|
|THYAO
|12,91
|397.312.114
|% 1,41
|
|YKBNK
|2,45
|349.926.881
|% 2,51
|
|YKBNK
|2,45
|349.926.881
|% 2,51
|
|KARSN
|4,21
|617.650.536
|% -7,88
|
|ODAS
|1,31
|182.337.732
|% -1,82
|
|EKGYO
|1,81
|212.823.341
|% -0,55
|
|CEMAS
|1,32
|91.803.223
|% 0,00
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3545
|8,3571
|% -0,96
|
|Euro
|9,9274
|9,9404
|% -0,96
|
|Sterlin
|11,5817
|11,6397
|% -0,98
|
|Frank
|9,1893
|9,2446
|% -0,96
|
|Riyal
|2,2215
|2,2327
|% -0,96
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|-6,18
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-6,01
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.272
|-43,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|-43,51
|
|Yarım
|1.550
|1.590
|-21,04
|
|Çeyrek
|777
|795
|-10,52
|
|Gümüş.Ons
|25,40
|25,44
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,83
|6,84
|-0,08
|
|B. Petrol
|74,50
|74,50
|-0,91
|
Seans Raporu
14:40
daha fazla
-
14:51KLGYO
Yüzde 6.32 oranında artışla 1.85 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 124, 110 adet işlem
-
14:50YGYO
Yüzde 4.04 oranında artışla 1.03 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 747, 624 adet işlem
-
14:49CEOEM
Yüzde 4.02 oranında artışla 9.05 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 461, 985 adet işlem
-
14:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 61 artarak (% 0.37 ) 1, 506
-
14:48XU100
Endeks 1, 401 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 57 üstünde . İşlem hacmi 7, 437.00 milyon TL de