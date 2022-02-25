***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
25.02.2022 11:05
***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-31.12.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
25/02/2022
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2021 - 31.12.2021 dönemi Geçici Vergi Beyannamesi ekinde ibraz ettiği gelir tablosu ekte sunulmuş olup, söz konusu gelir tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004377
BIST
11:131.884
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 32,47
|Açılış
|: 1.883
|
|Önceki Kapanış
|: 1.851
|
1.896
En Düşük
1.866
11:1314,0658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0428
|Açılış
|: 14,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,4700
|
14,1558
En Düşük
13,9449
11:1315,7680
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0775
|Açılış
|: 15,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
15,9186
En Düşük
15,6688
11:13864,52
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 9,22
|Açılış
|: 864,52
|
|Önceki Kapanış
|: 855,30
|
871,08
En Düşük
853,10
BIST En Aktif Hisseler11:11
|EKIZ
|6,60
|54.252
|% 10,00
|
|OTTO
|34,64
|36.441
|% 9,97
|
|GENTS
|3,09
|5.130.415
|% 9,96
|
|CEOEM
|13,47
|13.275.785
|% 9,16
|
|OYLUM
|4,70
|2.320.680
|% 7,31
|
|AYES
|18,65
|236.072
|% -9,99
|
|KAPLM
|35,24
|205.766
|% -9,96
|
|SANEL
|6,50
|728.527
|% -9,72
|
|TKFEN
|18,51
|233.262.191
|% -8,91
|
|DOBUR
|54,50
|2.348.736
|% -8,25
|
|THYAO
|24,98
|1.495.826.102
|% -1,19
|
|EREGL
|29,92
|746.956.581
|% 2,89
|
|GARAN
|11,19
|438.354.793
|% 1,63
|
|KRDMD
|10,91
|358.418.573
|% 3,41
|
|YKBNK
|3,56
|286.311.579
|% 0,85
|
|EKGYO
|1,98
|165.897.900
|% -0,50
|
|YKBNK
|3,56
|286.311.579
|% 0,85
|
|HUNER
|2,82
|202.091.028
|% 6,02
|
|THYAO
|24,98
|1.495.826.102
|% -1,19
|
|GARAN
|11,19
|438.354.793
|% 1,63
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0619
|14,0687
|% 0,33
|
|Euro
|15,7627
|15,7808
|% -0,41
|
|Sterlin
|18,7898
|18,8840
|% 0,41
|
|Frank
|15,1480
|15,2393
|% 0,39
|
|Riyal
|3,7377
|3,7564
|% 0,35
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.913
|15,05
|
|Altın Gr.
|866
|866
|10,79
|
|Cumhuriyet
|6.078
|6.170
|457,00
|
|Tam
|6.049
|6.206
|463,52
|
|Yarım
|2.924
|3.002
|224,22
|
|Çeyrek
|1.466
|1.501
|112,11
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,31
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,00
|11,01
|0,14
|
|B. Petrol
|97,78
|97,78
|2,36
|