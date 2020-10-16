***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
16.10.2020 09:41
***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma aracı ihraç tavanı için SPK onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Evet
Yetkili Organ Karar Tarihi 19.08.2020
İhraç Tavanı Tutarı 750.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 19.08.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 15.10.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 15.10.2021
Ek Açıklamalar
19.08.2020 tarihli özel durum açıklamamıza konu, yurtdışında 750.000.000 ABD Doları nominal tutara kadar borçlanma aracı ihracına ilişkin başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2020/63 sayılı Haftalık Bülteninde Kurul tarafından uygun görüldüğü duyurulmuştur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882097
BIST
11:061.190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 9,40
|Açılış
|: 1.185
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.191
En Düşük
1.185
11:067,9296
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0028
|Açılış
|: 7,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,9470
En Düşük
7,9127
11:069,2910
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0050
|Açılış
|: 9,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,3064
En Düşük
9,2709
11:06486,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,69
|Açılış
|: 486,56
|
|Önceki Kapanış
|: 487,31
|
487,74
En Düşük
485,20
BIST En Aktif Hisseler11:04
|TKURU
|357,50
|37.128.651
|% 10,00
|
|DAGHL
|17,71
|35.254.452
|% 10,00
|
|EUYO
|3,75
|1.150.080
|% 9,97
|
|MERKO
|25,18
|24.809.325
|% 9,96
|
|ESEN
|15,03
|5.434.472
|% 9,95
|
|BASCM
|9,37
|5.435
|% -9,99
|
|DAGI
|13,16
|513.872
|% -9,99
|
|UZERB
|36,40
|169.588
|% -9,99
|
|YONGA
|32,98
|387.053
|% -9,99
|
|POLTK
|353,00
|291.931
|% -9,99
|
|KERVT
|7,96
|246.597.030
|% 5,85
|
|IHLGM
|1,72
|234.983.838
|% 8,18
|
|TUPRS
|82,00
|163.729.555
|% 0,92
|
|PETKM
|4,71
|154.551.513
|% 0,21
|
|ECILC
|7,13
|144.534.057
|% 0,14
|
|IHLGM
|1,72
|234.983.838
|% 8,18
|
|EKGYO
|1,95
|138.369.953
|% 0,52
|
|IHLAS
|1,18
|81.878.708
|% 1,72
|
|SKBNK
|1,77
|75.575.816
|% 2,31
|
|ZOREN
|2,98
|126.188.425
|% 0,68
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9254
|7,9296
|% -0,04
|
|Euro
|9,2858
|9,2941
|% -0,02
|
|Sterlin
|10,2124
|10,2636
|% -0,05
|
|Frank
|8,6249
|8,6768
|% -0,29
|
|Riyal
|2,1058
|2,1164
|% -0,24
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.910
|0,88
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-0,83
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.252
|-12,00
|
|Tam
|3.186
|3.265
|-16,34
|
|Yarım
|1.540
|1.579
|-7,91
|
|Çeyrek
|772
|790
|-3,95
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,39
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|0,00
|
|B. Petrol
|42,92
|42,92
|-0,24
|