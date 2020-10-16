***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
16.10.2020 18:07
***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma aracı ihraç tavanı için SPK onayı-İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni .
Yetkili Organ Karar Tarihi 19.08.2020
İhraç Tavanı Tutarı 750.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 19.08.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 15.10.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 15.10.2021
Ek Açıklamalar
19.08.2020 tarihli özel durum açıklamamıza konu, yurtdışında 750.000.000 ABD Doları nominal tutara kadar borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan ihraç belgesi ektedir
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ulker-ihrac belgesi-onaylanan.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882216
BIST
18:051.193
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 12,30
|Açılış
|: 1.185
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.194
En Düşük
1.183
18:057,9141
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0183
|Açılış
|: 7,9220
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,9577
En Düşük
7,8869
18:059,2829
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0131
|Açılış
|: 9,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2750
|
9,3412
En Düşük
9,2449
18:05484,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -3,18
|Açılış
|: 484,12
|
|Önceki Kapanış
|: 487,31
|
489,15
En Düşük
482,25
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCTL
|32,78
|147.515.392
|% 10,00
|
|ATAGY
|4,18
|10.868.941
|% 10,00
|
|ITTFH
|9,13
|372.780.482
|% 10,00
|
|TKURU
|357,50
|42.590.054
|% 10,00
|
|DAGHL
|17,71
|35.891.640
|% 10,00
|
|POLTK
|353,00
|6.799.839
|% -9,99
|
|UZERB
|36,40
|3.498.622
|% -9,99
|
|BASCM
|9,37
|115.167
|% -9,99
|
|EMNIS
|37,58
|104.961
|% -9,97
|
|YAPRK
|55,20
|1.127.018
|% -9,95
|
|GARAN
|7,18
|1.265.949.852
|% 2,43
|
|PETKM
|4,63
|1.255.326.508
|% -1,49
|
|SISE
|6,78
|1.221.410.734
|% 0,89
|
|SKBNK
|1,84
|672.331.090
|% 6,36
|
|IHLGM
|1,74
|623.002.797
|% 9,43
|
|SKBNK
|1,84
|672.331.090
|% 6,36
|
|TSKB
|1,28
|459.912.459
|% 8,47
|
|ALBRK
|1,63
|598.761.422
|% 3,16
|
|IHLGM
|1,74
|623.002.797
|% 9,43
|
|PETKM
|4,63
|1.255.326.508
|% -1,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9121
|7,9141
|% -0,23
|
|Euro
|9,2735
|9,2829
|% -0,14
|
|Sterlin
|10,2128
|10,2640
|% -0,04
|
|Frank
|8,6199
|8,6718
|% -0,35
|
|Riyal
|2,1053
|2,1158
|% -0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|-8,32
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-3,41
|
|Cumhuriyet
|3.212
|3.260
|8,00
|
|Tam
|3.197
|3.277
|11,87
|
|Yarım
|1.545
|1.585
|5,75
|
|Çeyrek
|775
|793
|2,87
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,25
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|-0,03
|
|B. Petrol
|43,01
|43,01
|-0,15
|
Seans Raporu
18:05
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17:59DOAS
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