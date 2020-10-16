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***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

16.10.2020 18:07
GÜNCEL HABERLER



***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma aracı ihraç tavanı için SPK onayı-İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni .

Yetkili Organ Karar Tarihi 19.08.2020
İhraç Tavanı Tutarı 750.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 19.08.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 15.10.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 15.10.2021

Ek Açıklamalar
19.08.2020 tarihli özel durum açıklamamıza konu, yurtdışında 750.000.000 ABD Doları nominal tutara kadar borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan ihraç belgesi ektedir
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ulker-ihrac belgesi-onaylanan.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882216


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Yarım 1.545 1.585 5,75  
Çeyrek 775 793 2,87  
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Gümüş Gr. 6,17 6,18 -0,03  
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