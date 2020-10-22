***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurt dışında satılmak üzere borçlanma aracı ihracına ilişkin gelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 19.08.2020İhraç Tavanı Tutarı 750.000.000Para Birimi USDİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt DışıSPK Başvuru Tarihi 19.08.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 15.10.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 15.10.2021Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından "Rule 144A" ve "Regulation S" formatında yurtdışında nitelikli yatırımcılara satılması ve İrlanda Borsasında işlem görmesi planlanan tahvil ihracına ilişkin talep toplama süreci başarı ile tamamlanmıştır. 19 Ekim 2020 tarihinden başlamak üzere 3 gün süre ile şirketimizin üst düzey yöneticileri, yurtdışında mukim potansiyel yatırımcılar ile görüşmüştür. 28 ülkeden 130'dan fazla yatırımcının katılımı ile 450.000.000 ABD Doları olarak hedeflenen talep toplama süreci sonucunda 1.8 milyar ABD Doları talep gelmiştir. Bunun neticesinde ihraç edilecek tahvillerin nominal değeri 650.000.000 ABD Doları ve 5 yıl vadeli olarak gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Satış işlemlerinin yüklenim sözleşmesinin imzalanması ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan tertip ihraç belgesi onayının alınmasına müteakiben sürecin 30 Ekim 2020 tarihinde tamamlanması beklenmektedirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883021BIST