***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
22.10.2020 12:40
***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt dışında satılmak üzere borçlanma aracı ihracına ilişkin gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 19.08.2020
İhraç Tavanı Tutarı 750.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 19.08.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 15.10.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 15.10.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından "Rule 144A" ve "Regulation S" formatında yurtdışında nitelikli yatırımcılara satılması ve İrlanda Borsasında işlem görmesi planlanan tahvil ihracına ilişkin talep toplama süreci başarı ile tamamlanmıştır. 19 Ekim 2020 tarihinden başlamak üzere 3 gün süre ile şirketimizin üst düzey yöneticileri, yurtdışında mukim potansiyel yatırımcılar ile görüşmüştür. 28 ülkeden 130'dan fazla yatırımcının katılımı ile 450.000.000 ABD Doları olarak hedeflenen talep toplama süreci sonucunda 1.8 milyar ABD Doları talep gelmiştir. Bunun neticesinde ihraç edilecek tahvillerin nominal değeri 650.000.000 ABD Doları ve 5 yıl vadeli olarak gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Satış işlemlerinin yüklenim sözleşmesinin imzalanması ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan tertip ihraç belgesi onayının alınmasına müteakiben sürecin 30 Ekim 2020 tarihinde tamamlanması beklenmektedir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883021
BIST
15:401.198
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -13,45
|Açılış
|: 1.214
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|Önceki Kapanış
|: 1.212
|
1.216
En Düşük
1.197
15:407,9489
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 0,1362
|Açılış
|: 7,9400
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|Önceki Kapanış
|: 7,8460
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7,9799
En Düşük
7,7810
15:409,4099
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 0,1458
|Açılış
|: 9,3600
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|Önceki Kapanış
|: 9,2850
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9,4453
En Düşük
9,2087
15:40486,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,40
|Açılış
|: 486,89
|
|Önceki Kapanış
|: 483,49
|
491,61
En Düşük
479,37
BIST En Aktif Hisseler15:40
|KARTN
|1.125,70
|1.230.390
|% 10,00
|
|BEYAZ
|12,10
|2.492.576
|% 10,00
|
|POLTK
|429,00
|1.056.000
|% 10,00
|
|HUBVC
|19,49
|135.476.400
|% 9,99
|
|TDGYO
|10,91
|15.575.604
|% 9,98
|
|VANGD
|8,92
|2.948.702
|% -9,99
|
|KATMR
|3,97
|121.787.889
|% -9,98
|
|AVOD
|11,57
|26.166.376
|% -9,96
|
|BRKO
|1,54
|4.206.039
|% -9,94
|
|EGCYH
|1,36
|1.742.254
|% -9,93
|
|GARAN
|7,18
|2.777.274.071
|% -4,65
|
|TSKB
|1,79
|2.494.772.163
|% 5,92
|
|AKBNK
|5,17
|740.446.522
|% -4,26
|
|SISE
|6,89
|656.636.173
|% -1,01
|
|VAKBN
|4,15
|638.999.277
|% -4,38
|
|TSKB
|1,79
|2.494.772.163
|% 5,92
|
|GARAN
|7,18
|2.777.274.071
|% -4,65
|
|SKBNK
|2,01
|585.771.170
|% 2,03
|
|YKBNK
|2,28
|612.545.236
|% -4,20
|
|VAKBN
|4,15
|638.999.277
|% -4,38
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9435
|7,9489
|% 1,74
|
|Euro
|9,4009
|9,4099
|% 1,57
|
|Sterlin
|10,3651
|10,4171
|% 1,22
|
|Frank
|8,7198
|8,7724
|% 1,45
|
|Riyal
|2,1109
|2,1215
|% 1,64
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.907
|-18,21
|
|Altın Gr.
|486
|486
|2,51
|
|Cumhuriyet
|3.218
|3.266
|5,00
|
|Tam
|3.195
|3.275
|-2,98
|
|Yarım
|1.544
|1.584
|-1,44
|
|Çeyrek
|774
|792
|-0,72
|
|Gümüş.Ons
|24,61
|24,66
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,01
|
|B. Petrol
|41,89
|41,89
|0,18
|
Seans Raporu
15:40
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15:52
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-
15:52
BMELK, TDGYO, EUYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:52
KLGYO, INFO, AKFGY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında