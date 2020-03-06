***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
06.03.2020 10:53
***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
05.03.2020 tarihinde Özel durum açıklaması genel formatından gönderilen ilişkili taraflar raporunun ilişkili taraf şablonundan tekrar gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824851
BIST
11:46110.075
En Yüksek
|Değişim
|: -1,56%
|| -1.740,50
|Açılış
|: 111.654
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
|
112.345
En Düşük
109.690
11:466,0839
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0297
|Açılış
|: 6,0760
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1000
|
6,1287
En Düşük
6,0727
11:466,8628
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0063
|Açılış
|: 6,8330
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8160
|
6,8865
En Düşük
6,8333
11:46327,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,19
|Açılış
|: 327,81
|
|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,08
En Düşük
326,14
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|7,77
|4.088.908
|% 14,94
|
|BRKSN
|3,54
|6.219.770
|% 14,94
|
|UTPYA
|5,45
|7.454.005
|% 12,37
|
|VAKKO
|6,05
|66.161.204
|% 9,40
|
|SRVGY
|11,95
|854.530
|% 7,27
|
|OSMEN
|6,04
|806
|% -9,85
|
|EKIZ
|1,12
|6.487
|% -9,68
|
|PENGD
|4,01
|15.702.185
|% -9,07
|
|KRONT
|19,12
|8.422.635
|% -7,18
|
|GARFA
|4,82
|7.095.396
|% -7,13
|
|THYAO
|11,46
|418.936.507
|% -2,13
|
|ASELS
|29,64
|270.089.106
|% -2,11
|
|EREGL
|9,01
|250.459.323
|% 2,97
|
|GARAN
|10,03
|179.118.404
|% -2,62
|
|YKBNK
|2,44
|139.589.589
|% -3,56
|
|ODAS
|2,09
|137.760.450
|% -2,34
|
|YKBNK
|2,44
|139.589.589
|% -3,56
|
|KARSN
|1,87
|100.335.317
|% -2,09
|
|EKGYO
|1,44
|68.737.313
|% -2,04
|
|IHLGM
|1,30
|50.329.870
|% -2,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8583
|7,8977
|% -0,55
|
|Frank
|6,4315
|6,4703
|% -0,08
|
|Riyal
|1,6153
|1,6234
|% -0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.678
|1.678
|4,56
|
|Altın Gr.
|327
|327
|-1,76
|
|Cumhuriyet
|2.152
|2.186
|23,00
|
|Tam
|2.144
|2.198
|23,51
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|11,38
|
|Çeyrek
|520
|532
|5,68
|
|Gümüş.Ons
|17,35
|17,37
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,04
|
|B. Petrol
|49,11
|49,11
|-0,88
|