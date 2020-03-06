***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar05.03.2020 tarihinde Özel durum açıklaması genel formatından gönderilen ilişkili taraflar raporunun ilişkili taraf şablonundan tekrar gönderilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824851BIST