***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi KAR PAYI DAĞITIMINA İLİŞKİN BİLDİRİMYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 05.03.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.03.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)ULKER, TREULKR00015 Peşin 0,3947368 39,47368 15 0,3355262 33,55262Nakit Kar Payı Ödeme Zaman AralığıNakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Genel Kurulca Onaylanan) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Genel Kurulca Onaylanan)30.06.2020Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)ULKER, TREULKR00015 0 0Ek AçıklamalarSermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 33. maddesi ve 28 Mart 2013 tarihli Genel Kurul'da ortaklar tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikasının değerlendirilmesi neticesinde Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit ve finansman politikaları ve şirketimiz ve ortaklarımızın, uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak 2019 hesap dönemine ilişkin, tamamı dönem karından karşılanmak üzere dağıtılabilir net karın brüt 135.000.000 TL'sinin ekteki "Kar Dağıtım Öneri Tablosu" na uygun olarak nakden kar payı olarak dağıtılması, kalan bakiyenin olağanüstü yedeklere/geçmiş yıl karları hesabına aktarılması ve kar payının dağıtım tarihinin belirlenmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun 30 Mart 2020 tarihinde yapılması öngörülen Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 KAR DAGITIM TR.pdfEK: 2 KAR DAGITIM ENG pdf.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 342.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 147.920.091Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi YOKTUR* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 1.121.437.465 1.476.468.8334. Vergiler ( - ) -216.135.828 -95.020.9405. Net Dönem Kârı 905.301.637 1.381.447.8936. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 905.301.637 1.381.447.893Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 905.301.637 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 9.876.795 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 915.178.432 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit 135.000.000 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 11.790.000 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 53.890.937 019. Olağanüstü Yedek 704.620.700 1.180.766.95620. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 114.750.000 0 12,68 0,3355262 33,55262TOPLAM 114.750.000 0 12,68 0,3355262 33,55262Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıYönetim Kurulumuz, aşağıda belirtilen hususu karar altına almıştır. Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 33. maddesi ve 28 Mart 2013 tarihli Genel Kurul'da ortaklar tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikasının değerlendirilmesi neticesinde Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit ve finansman politikaları ve şirketimiz ve ortaklarımızın, uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak 2019 hesap dönemine ilişkin, tamamı dönem karından karşılanmak üzere dağıtılabilir net karın brüt 135.000.000 TL'sinin ekteki "Kar Dağıtım Öneri Tablosu" na uygun olarak nakden kar payı olarak dağıtılması, kalan bakiyenin olağanüstü yedeklere/geçmiş yıl karları hesabına aktarılması ve kar payının dağıtım tarihinin belirlenmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun 30 Mart 2020 tarihinde yapılması öngörülen Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824744BIST