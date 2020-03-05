***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
05.03.2020 21:47
***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi KAR PAYI DAĞITIMINA İLİŞKİN BİLDİRİM
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 05.03.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.03.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
ULKER, TREULKR00015 Peşin 0,3947368 39,47368 15 0,3355262 33,55262
Nakit Kar Payı Ödeme Zaman Aralığı
Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Genel Kurulca Onaylanan) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Genel Kurulca Onaylanan)
30.06.2020
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
ULKER, TREULKR00015 0 0
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 33. maddesi ve 28 Mart 2013 tarihli Genel Kurul'da ortaklar tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikasının değerlendirilmesi neticesinde Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit ve finansman politikaları ve şirketimiz ve ortaklarımızın, uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak 2019 hesap dönemine ilişkin, tamamı dönem karından karşılanmak üzere dağıtılabilir net karın brüt 135.000.000 TL'sinin ekteki "Kar Dağıtım Öneri Tablosu" na uygun olarak nakden kar payı olarak dağıtılması, kalan bakiyenin olağanüstü yedeklere/geçmiş yıl karları hesabına aktarılması ve kar payının dağıtım tarihinin belirlenmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun 30 Mart 2020 tarihinde yapılması öngörülen Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 KAR DAGITIM TR.pdf
EK: 2 KAR DAGITIM ENG pdf.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 342.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 147.920.091
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi YOKTUR
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 1.121.437.465 1.476.468.833
4. Vergiler ( - ) -216.135.828 -95.020.940
5. Net Dönem Kârı 905.301.637 1.381.447.893
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 905.301.637 1.381.447.893
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 905.301.637 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 9.876.795 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 915.178.432 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit 135.000.000 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 11.790.000 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 53.890.937 0
19. Olağanüstü Yedek 704.620.700 1.180.766.956
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 114.750.000 0 12,68 0,3355262 33,55262
TOPLAM 114.750.000 0 12,68 0,3355262 33,55262
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Yönetim Kurulumuz, aşağıda belirtilen hususu karar altına almıştır. Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 33. maddesi ve 28 Mart 2013 tarihli Genel Kurul'da ortaklar tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikasının değerlendirilmesi neticesinde Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit ve finansman politikaları ve şirketimiz ve ortaklarımızın, uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak 2019 hesap dönemine ilişkin, tamamı dönem karından karşılanmak üzere dağıtılabilir net karın brüt 135.000.000 TL'sinin ekteki "Kar Dağıtım Öneri Tablosu" na uygun olarak nakden kar payı olarak dağıtılması, kalan bakiyenin olağanüstü yedeklere/geçmiş yıl karları hesabına aktarılması ve kar payının dağıtım tarihinin belirlenmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun 30 Mart 2020 tarihinde yapılması öngörülen Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824744
BIST