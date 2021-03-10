***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yönetim Kurulu Kar Dağıtım ÖnerisiYapılan Açıklama Güncelleme mi rız.Eklenen DökümanlarEK: 1 KAR DAGITIM TABLOSU_TR.pdfEK: 2 KAR DAGITIM TABLOSU_EN.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 342.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 147.920.090,82Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi YOKTUR* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 1.263.287.870 686.293.0734. Vergiler ( - ) 246.872.592 133.075.2875. Net Dönem Kârı 1.016.415.278 553.217.7856. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.016.415.278 553.217.785Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 1.016.415.278 553.217.7859. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 28.816.571 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.045.231.849 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 276.600.000 0* Nakit 276.600.000 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 25.950.000 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 713.865.278 250.667.78520. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 235.110.000 0 23,13 0,687456 68,7456TOPLAM 235.110.000 0 23,13 0,687456 68,7456Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıSermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 33. maddesi ve 21 Temmuz 2020 tarihli Genel Kurul'da ortaklar tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikasına uygun olarak Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit ve finansman politikaları ve şirketimiz ve ortaklarımızın, uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak 2020 hesap dönemine ilişkin, tamamı dönem karından karşılanmak üzere dağıtılabilir net karın brüt 276.600.000 TL'sinin ekteki "Kar Dağıtım Öneri Tablosu"na uygun olarak nakden kar payı olarak dağıtılması, 25.950.000 TL'sinin kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler/yasal yedekler hesabına, 713.865.278 TL'sinin olağanüstü yedekler/geçmiş yıl karları hesabına, ve kar payının dağıtım tarihinin belirlenmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunu yapılacak olan ilk genel kurulda pay sahiplerimizin onayına sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916994BIST