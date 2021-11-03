***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
03.11.2021 17:07
***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresinin Uzatılması.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.11.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
Ek Açıklamalar
Şirketimizin mevcut 500.000.000. TL'lik kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2022-2026 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması amacıyla yönetim kurulumuz tarafından Ana Sözleşmemizin 7'nci maddesinin ekli tadil tasarısında gösterildiği şekilde değiştirilmesine karar verilmiştir. Bu bağlamda, bahsedilen Ana Sözleşme değişikliği SPK ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasını takiben Genel Kurulumuzun onayına sunulacaktır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974476
BIST
17:431.542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 8,49
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.542
En Düşük
1.492
17:439,7035
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1011
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
17:4311,2443
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,1210
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
17:43549,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -2,70
|Açılış
|: 549,35
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
548,76
BIST En Aktif Hisseler17:41
|IHAAS
|5,06
|27.682.622
|% 10,00
|
|PRKAB
|24,70
|181.177.904
|% 9,97
|
|TUREX
|13,35
|81.559.466
|% 9,97
|
|DOBUR
|70,80
|47.095.398
|% 9,94
|
|ERBOS
|135,00
|307.311.453
|% 9,93
|
|NUGYO
|11,38
|32.560.275
|% -9,97
|
|KARYE
|19,79
|33.262.582
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|34.883.897
|% -9,95
|
|HEDEF
|3,40
|162.716.186
|% -9,81
|
|CANTE
|13,00
|110.696.735
|% -9,41
|
|GARAN
|10,26
|4.094.274.569
|% 0,98
|
|THYAO
|15,58
|2.122.497.531
|% 0,58
|
|FROTO
|200,80
|1.294.259.271
|% 3,99
|
|SISE
|8,76
|1.222.935.280
|% 1,62
|
|YKBNK
|2,87
|1.143.470.188
|% 1,41
|
|EKGYO
|1,97
|858.771.395
|% -2,96
|
|TSKB
|1,47
|579.740.267
|% 7,30
|
|YKBNK
|2,87
|1.143.470.188
|% 1,41
|
|GARAN
|10,26
|4.094.274.569
|% 0,98
|
|TSPOR
|5,10
|1.081.464.463
|% -5,03
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6939
|9,6971
|% 0,99
|
|Euro
|11,2268
|11,2392
|% 1,04
|
|Sterlin
|13,2049
|13,2711
|% 1,30
|
|Frank
|10,5886
|10,6523
|% 1,26
|
|Riyal
|2,5781
|2,5910
|% 1,01
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.762
|-26,45
|
|Altın Gr.
|549
|549
|-2,56
|
|Cumhuriyet
|3.641
|3.696
|10,00
|
|Tam
|3.627
|3.718
|11,44
|
|Yarım
|1.753
|1.799
|5,53
|
|Çeyrek
|879
|899
|2,77
|
|Gümüş.Ons
|23,05
|23,08
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|-0,07
|
|B. Petrol
|82,94
|82,94
|-1,78
|
Seans Raporu
17:41
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17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 59 artarak (% 0.58 ) 1, 661
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Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TSKB, YKBNK
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Yüzde 4.93 oranında artışla 21.28 lira fiyatla işlem gören hissede 383, 860 adet işlem