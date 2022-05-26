Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

26.05.2022 17:25
***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Esas Sözleşmenin 7. maddesinin tadiline ilişkin Genel Kurul kararının tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.11.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 02.11.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 04.01.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 10.05.2022
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 26.05.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 10.05.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Şirketimizin Ana Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin SPK ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındığı şekliyle tadil edilmesine karar verilmişti. Söz konusu Genel Kurul kararı 26 Mayıs 2022 tarihinde tescil edilmiş ve Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)r

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 TICARET SICIL KST ULKER.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032745


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:512.449
Değişim :  1,29% |  31,14
Açılış :  2.423  
Önceki Kapanış :  2.418  
En Yüksek
2.456 En Düşük
2.421
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:49
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GESAN 26,18 128.862.941 % 10,00  
OYYAT 78,65 106.093.060 % 10,00  
MPARK 33,24 30.424.966 % 9,99  
KARSN 6,40 1.882.927.272 % 9,97  
RODRG 16,00 3.851.879 % 9,97  
daha fazla
17:49 Alış Satış %  
Dolar 16,3074 16,3205 % -0,27  
Euro 17,5069 17,5343 % 0,37  
Sterlin 20,4193 20,5217 % -0,47  
Frank 16,9132 17,0151 % -0,14  
Riyal 4,3335 4,3553 % -0,33  
daha fazla
17:49 Alış Satış %  
Altın Ons 1.848 1.848 -5,47  
Altın Gr. 969 969 -6,01  
Cumhuriyet 6.460 6.559 -10,00  
Tam 6.432 6.594 -10,70  
Yarım 3.109 3.190 -5,18  
Çeyrek 1.559 1.595 -2,59  
Gümüş.Ons 21,94 21,97 -0,04  
Gümüş Gr. 11,50 11,52 -0,06  
B. Petrol 114 114 2,51  
Seans Raporu 17:49
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru