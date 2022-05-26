***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Esas Sözleşmenin 7. maddesinin tadiline ilişkin Genel Kurul kararının tesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.11.2021İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 02.11.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 04.01.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 10.05.2022Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 26.05.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin 10.05.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Şirketimizin Ana Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin SPK ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındığı şekliyle tadil edilmesine karar verilmişti. Söz konusu Genel Kurul kararı 26 Mayıs 2022 tarihinde tescil edilmiş ve Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)rEklenen DökümanlarEK: 1 TICARET SICIL KST ULKER.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032745BIST