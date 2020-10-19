***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 19.08.2020 tarihli özel durum açıklamasına konu tahvil ihracı kapsamında, Şirketimiz ve ihracı planlanan tahviller uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları S&P Global Ratings Europe Limited ("S&P") ve Fitch Ratings Limited ("Fitch") tarafından kredi derecelendirmesi işlemine tabi tutulmuştur. Derecelendirme kapsamında S&P şirketimizin uzun vadeli kredi derecelendirme notunu B+, görünümü durağan, Fitch şirketimizin kredi derecelendirme notunu BB- görünüm negatif olarak belirlemiştir S&P ve Fitch tarafından şirketimiz tarafından ihraç edilecek tahvillere ilişkin derecelendirmede ise, S&P uzun vadeli kredi derecelendirme notu [B+] görünümü durağan, Fitch uzun vadeli kredi derecelendirme notu [BB-] görünüm negatif olarak beklenmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882444BIST