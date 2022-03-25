***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
25.03.2022 10:00
***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's ("S&P") Ülker Bisküvi'nin uzun vadeli kredi notunu B , görünümünü ise "Negatif" olarak revize etmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012869
BIST
13:102.188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 11,76
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.191
En Düşük
2.180
13:1014,8361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0119
|Açılış
|: 14,8080
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8584
En Düşük
14,7991
13:1016,3362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0078
|Açılış
|: 16,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2900
|
16,4174
En Düşük
16,2680
13:10933,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,54
|Açılış
|: 933,10
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
931,17
BIST En Aktif Hisseler13:08
|PKENT
|255,60
|114.515.934
|% 9,98
|
|SERVE
|16,57
|306.081
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|54.572.674
|% 9,94
|
|ENSRI
|20,48
|256.700.941
|% 9,93
|
|CEMTS
|20,78
|72.730.730
|% 8,06
|
|IDEAS
|21,88
|18.475.492
|% -4,95
|
|SANEL
|6,27
|1.485.336
|% -4,57
|
|ANHYT
|14,05
|15.596.818
|% -3,88
|
|ETILR
|8,00
|678.368
|% -3,61
|
|ALKA
|28,18
|18.286.378
|% -2,83
|
|KRDMD
|15,29
|740.576.618
|% -0,52
|
|THYAO
|28,26
|677.538.651
|% 0,50
|
|SASA
|59,30
|606.503.397
|% 1,28
|
|SMRTG
|16,39
|588.126.286
|% 6,43
|
|EREGL
|33,24
|474.274.627
|% -0,84
|
|DOHOL
|3,25
|279.260.891
|% 0,62
|
|KARSN
|4,55
|355.895.028
|% 1,11
|
|YKBNK
|3,95
|300.042.615
|% 0,51
|
|EKGYO
|2,27
|127.249.368
|% 0,44
|
|ODAS
|1,61
|77.241.412
|% 0,00
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8253
|14,8409
|% 0,11
|
|Euro
|16,3239
|16,3447
|% 0,10
|
|Sterlin
|19,4659
|19,5635
|% -0,07
|
|Frank
|15,9359
|16,0319
|% 0,45
|
|Riyal
|3,9416
|3,9614
|% 0,11
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|0,74
|
|Altın Gr.
|933
|933
|0,28
|
|Cumhuriyet
|6.178
|6.272
|-3,00
|
|Tam
|6.148
|6.301
|-6,68
|
|Yarım
|2.971
|3.048
|-3,23
|
|Çeyrek
|1.490
|1.524
|-1,61
|
|Gümüş.Ons
|25,67
|25,71
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,22
|12,24
|0,07
|
|B. Petrol
|118
|118
|-0,61
|