***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
17.01.2023 15:19
***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Ülker Bisküvi'nin uzun vadeli kredi notunu B , görünümünü ise "Negatif" olarak
yukarı yönlü revize etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102793
BIST
16:365.317
En Yüksek
|Değişim
|: 2,09%
|| 108,99
|Açılış
|: 5.223
|
|Önceki Kapanış
|: 5.208
|
5.317
En Düşük
5.194
16:3618,7962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0110
|Açılış
|: 9,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5700
|
18,8070
En Düşük
18,6671
16:3620,3955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0627
|Açılış
|: 14,5365
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7142
|
20,4120
En Düşük
20,2241
16:361.156,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,17
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler16:34
|PCILT
|32,78
|38.999.312
|% 10,00
|
|BEYAZ
|20,46
|31.768.376
|% 10,00
|
|DURDO
|44,22
|21.043.547
|% 10,00
|
|ARMDA
|337,70
|20.543.030
|% 10,00
|
|GESAN
|242,50
|623.100.361
|% 9,98
|
|UMPAS
|4,81
|2.300.110
|% -9,93
|
|UZERB
|170,50
|1.221.701
|% -9,31
|
|POLTK
|1.518,00
|77.621.077
|% -7,44
|
|MSGYO
|6,99
|44.789.361
|% -5,92
|
|DIRIT
|6,66
|303.181
|% -4,86
|
|EREGL
|41,04
|9.461.197.069
|% 0,05
|
|KRDMD
|20,12
|8.976.656.897
|% 6,29
|
|THYAO
|145,00
|7.736.835.702
|% 0,42
|
|TUPRS
|569,50
|5.099.857.401
|% 5,40
|
|EKGYO
|8,56
|4.092.471.537
|% 4,65
|
|EKGYO
|8,56
|4.092.471.537
|% 4,65
|
|KRDMD
|20,12
|8.976.656.897
|% 6,29
|
|YKBNK
|9,93
|2.638.593.996
|% 2,06
|
|EREGL
|41,04
|9.461.197.069
|% 0,05
|
|VAKBN
|10,77
|2.227.177.618
|% 2,77
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7870
|18,7953
|% 0,05
|
|Euro
|20,3892
|20,4005
|% 0,33
|
|Sterlin
|22,9358
|23,0508
|% 0,41
|
|Frank
|20,3118
|20,4341
|% 0,57
|
|Riyal
|4,9886
|5,0137
|% 0,03
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.912
|-4,65
|
|Altın Gr.
|1.153
|1.153
|-5,32
|
|Cumhuriyet
|7.793
|7.911
|-3,00
|
|Tam
|7.832
|7.886
|-14,00
|
|Yarım
|3.816
|3.859
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.914
|1.929
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,12
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|14,51
|14,52
|-0,20
|
|B. Petrol
|85,54
|85,54
|1,08
|
Seans Raporu
16:34
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16:49HALKB
Yüzde 5.64 oranında artışla 12.55 lira fiyatla işlem gören hissede 104, 746, 233 adet işlem
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16:48CONSE
Yüzde 5.97 oranında artışla 9.05 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 714, 322 adet işlem
-
16:47XU100
Endeks 5, 302 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 8 üstünde . İşlem hacmi 95, 808.00 milyon TL de
-
16:47SMRTG
Yüzde 7.69 oranında artışla 88.95 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 327, 697 adet işlem
-
16:46RALYH
Yüzde 7.00 oranında artışla 34.26 lira fiyatla işlem gören hissede 650, 192 adet işlem