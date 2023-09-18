***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
18.09.2023 12:09
***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.01.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş'nin uzun vadeli kredi notunu B olarak teyit etmiştir. Notun görünümü ise Negatif'den Durağan olarak yukarı yönlü revize etmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195629
BIST
'
13:067.898
En Düşük
|Değişim
|: -0,81%
|| -64,46
|Açılış
|: 7.952
|
|Önceki Kapanış
|: 7.962
|
7.852
En Yüksek
7.952
13:0627,0202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0382
|Açılış
|: 26,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9800
|
27,0245
En Düşük
26,6961
13:0628,8538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0478
|Açılış
|: 28,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7800
|
28,8655
En Düşük
28,2350
13:061.674,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,83
|Açılış
|: 1.674,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.669,39
|
1.676,68
En Düşük
1.650,71
BIST En Aktif Hisseler13:04
|ISBTR
|219.304,90
|1.315.829
|% 10,00
|
|MIATK
|500,20
|298.598.514
|% 9,98
|
|METUR
|13,78
|66.757.982
|% 9,98
|
|TRILC
|17,30
|254.998.723
|% 9,98
|
|ELITE
|47,90
|278.841.251
|% 9,96
|
|PEKGY
|25,38
|238.402.789
|% -10,00
|
|ATSYH
|56,70
|2.188.280
|% -10,00
|
|INGRM
|540,50
|200.264.944
|% -9,99
|
|QNBFL
|360,00
|407.160
|% -9,98
|
|OFSYM
|71,15
|101.440.609
|% -7,72
|
|THYAO
|222,90
|3.508.392.706
|% -1,85
|
|EBEBK
|80,25
|2.017.181.416
|% 5,87
|
|SISE
|53,35
|1.849.671.502
|% -2,20
|
|TUPRS
|140,80
|1.656.677.346
|% -0,49
|
|ISCTR
|21,86
|1.592.983.144
|% 1,30
|
|ZOREN
|4,75
|592.011.141
|% -0,84
|
|PSGYO
|5,25
|547.842.242
|% 2,94
|
|ODAS
|12,01
|1.097.206.398
|% -2,20
|
|EKGYO
|8,33
|742.977.278
|% -0,24
|
|YKBNK
|16,25
|1.412.885.006
|% 1,12
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0144
|27,0202
|% 0,14
|
|Euro
|28,8433
|28,8496
|% 0,15
|
|Sterlin
|33,4082
|33,5757
|% 0,30
|
|Frank
|30,0448
|30,2258
|% 0,34
|
|Riyal
|7,1812
|7,2172
|% 0,13
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.927
|2,59
|
|Altın Gr.
|1.673
|1.673
|3,46
|
|Cumhuriyet
|11.306
|11.477
|-20,00
|
|Tam
|11.073
|11.142
|9,00
|
|Yarım
|5.554
|5.594
|4,00
|
|Çeyrek
|2.768
|2.797
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,14
|23,17
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|20,08
|20,11
|0,11
|
|B. Petrol
|94,30
|94,30
|0,37
|